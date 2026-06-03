Vielä yksi kesätyöpaikka tarjolla: Osuuskauppa palkkaa 20-vuotiaan ilman aiempaa työkokemusta

Varuboden-Oslan kesätöihin haki tänäkin keväänä lähes 3 000 nuorta ja vanhempaa henkilöä, ja tälläkin kertaa haastateltiin kaikki halukkaat, kuten osuuskaupassa on tapana. Valitettavasti ihan kaikille ei kuitenkaan riitä paikkoja.

– Joka vuosi haastatteluiden jälkeen harmittelemme sitä, ettemme voi tarjota työmahdollisuutta kaikille reippaille hakijoille. Erityisen huolissamme olemme niistä nuorista, jotka eivät ehkä koskaan saa sitä ensimmäistä kesätyötä, henkilöstöjohtaja Paula Pajunen pohtii.

Tänään alkaneessa rekrytoinnissa haetaan nuorta aikuista, joka on täyttänyt 20 vuotta ja jolla ei ole aiempaa kokemusta palkkatyöstä. Positiivista erityiskohtelua kokeiltiin ensimmäistä kertaa viime kesänä, jolloin ”vielä yksi kesätyöntekijä” palkattiin Porvoon S-market Kevätkumpuun. Tällä kertaa rekrytointi sijoittuu Kirkkonummen alueelle.

– Nuorten syrjäytyminen on vakava haaste, ja osuustoiminnan henkeen kuuluu tukea alueemme hyvinvointia. Emme voi edelleenkään valitettavasti palkata kaikkia, mutta toivottavasti voimme antaa mahdollisuuden yhdelle henkilölle, joka ei ole sitä aiemmin saanut. Samalla haluamme haastaa muita yrityksiä miettimään mahdollisia keinoja omista mahdollisuuksistaan käsin.

Aina saa kysyä

Viime kesänä ensimmäisessä oikeassa kesätyössään ollut Nea viihtyi S-market Kevätkummussa hyvin.

– Olen oppinut paljon uutta ja päässyt kokeilemaan kassatyötäkin. Mielestäni täällä on hyvä tiimi, ja täällä saa kysyä ilman, että tarvitsee pelätä, Nea kertoo viime kesän työpaikastaan.

S-market Kevätkummun apulaispäällikkö Merja Nurminen kiittelee onnistunutta kokeilua.

– Neasta tuli nopeasti osa meidän arkeamme, ja koko henkilökunta on ollut sitä mieltä, että olisimme voineet pitää hänet täällä pidempäänkin. Nea on ollut meille suuri apu ja samalla erittäin mukava työkaveri, Nurminen summaa viime kesän kokemuksia.

Rekry auki juhannusviikkoon asti

Osuuskauppa Varuboden-Osla sai tulevaksi kesäksi lähes 3 000 kesätyöhakemusta ja työllistää kesän aikana lähes 700 henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Näiden lisäksi palkataan ammattiopisto Liven kanssa tehtävän yhteistyön kautta kymmenen erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä. Nyt palkataan vielä yksi kesätyöntekijä lisää.

Tänään avatun rekrytoinnin hakuaika päättyy juuri ennen juhannusta, ja työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Viime kesän VBO:lla työskennellyt Nea antaa vinkin muille hakijoille:

– Haastattelukysymyksiin vastaamista voi käydä etukäteen läpi vaikka peilin edessä, niin on varautunut erilaisiin kysymyksiin. Ei kannata jännittää liikaa – on vain oma itsensä.