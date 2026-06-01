Aluehallitus käsittelee investointisuunnitelmaa ja vammaisten asumisolosuhteiden parantamista
3.6.2026 17:09:40 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 8.6.2026 käsitellään muun muassa investointisuunnitelman täydentämistä ja suunnitelman edellyttämää lainanottovaltuutta sekä vammaisten asumisyksikköjen korvaamista uusilla yksiköillä. Lisäksi esityslistalla on pelastusjohtajan valintaesitys aluevaltuustolle.
Hyvinvointialue tiedotti toukokuussa, että se aikoo ostaa Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Asiaa käsiteltiin kesäkuussa konserni- ja toimitilajaostossa. Muun muassa Hatanpään kokonaisuuden osto sekä Koukkuniemen osto ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Hyvinvointialue tarvitsee myös lisää lainanottovaltuutta valtiolta. Asia on nyt maanantaina aluehallituksen käsiteltävänä.
Hyvinvointialue parantaa myös kehitysvammaisten asumisolosuhteita rakentamalla uusia asumisyksiköitä. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Ne lisäävät myös käytettävissä olevien asuinpaikkojen määrää alueella.
Tällä hetkellä pelastusjohtajina toimivat Mira Leinonen ja Teemu-Taavetti Toivonen ovat olleet valintaryhmän kaksi kärkiehdokasta uudeksi pelastusjohtajaksi. Valintaryhmä ei kuitenkaan ole muodostanut kantaa siitä, kumpaa kärkihakijoista tulisi esittää virkaan. Sen vuoksi aluehallitukselle esitetään, että se puolestaan esittäisi, että aluevaltuusto suorittaa pelastusjohtajan vaalin. Vaali olisi 15.6.2026 aluevaltuuston kokouksessa.
Esityslistalla olevat asiat:
- THL:n ehdotukset sote-rahoitusmallin kehittämiseksi
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta
- Kuukausiraportti
- Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2027-2030 täydentäminen ja suunnitelman edellyttämä lainanottovaltuus
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi opioidiyliannostusten vastalääkkeistä sekä laiksi lääkelain muuttamisesta
- Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen hankinta 2025-2026, optiokauden käyttöönotto
- Liikkeenluovutuksen valmistelun päättyminen Marjatta-Säätiö sr:n kanssa
- Puuwillan ja Korvenkodin vammaisten asumisyksikköjen korvaaminen
- Hankintaoikaisupäätös: Henkilökohtaisen avun palvelun hankinta
- Oikaisuvaatimus hoitotason ensihoitajien virkavalinnasta
- Pirkanmaan hyvinvointialueen työsuojelutoimikunnan nimeäminen
- Vammaisneuvoston toimintakertomus 2025
- Vanhusneuvoston toimintakertomus 2025
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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