Oulun yliopisto

Kestävän kaivosteollisuuden ratkaisut esiin Oulun yliopiston tapahtumassa

4.6.2026 06:47:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

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Oulun yliopisto järjestää Linnanmaan kampuksella kansainvälisen Xplorer 2026 Oulu – Redesign Mining -tapahtuman, joka kokoaa yhteen tutkijat, asiantuntijat, yritykset ja suuren yleisön tarkastelemaan kestävän kaivosteollisuuden tulevaisuutta. Tapahtuma koostuu kahdesta osasta: 9.6. on kaikille avoin yleisöpäivä ja 10.–11.6. tieteellinen konferenssi.

Mikko Törmänen

Kestävä kaivosteollisuus on viime aikoina ollut monella tavalla pinnalla, globaalisti ja paikallisesti, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Vihreä siirtymä, uusiutuvat energialähteet sekä geopoliittiset jännitteet ja valtioiden pyrkimykset turvata kriittiset mineraalivarannot korostavat alan keskeistä roolia yhteiskunnassa.


Tiistaina järjestettävä avoin yleisöpäivä kutsuu kaikki kiinnostuneet tutustumaan kestävän kehityksen, kaivostoiminnan ja kiertotalouden teemoihin elämyksellisellä ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Päivän ohjelmassa on lähes 20 toimijaa tarjoamassa:

  • työpajoja, esityksiä ja kulttuuriohjelmaa
  • tutkijoiden, yritysten ja organisaatioiden esittelypisteitä
  • opastettuja kierroksia kivien ja mineraalien maailmaan
  • mahdollisuuksia keskustella asiantuntijoiden kanssa

Tapahtumassa on maksuton kahvi- ja mehutarjoilu sekä partiolaisten paistamia muurikkalettuja!

Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella pidettävä tilaisuus on osa Xplorer-verkoston toimintaa, jota koordinoi LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto). Verkosto vie kaivosalaa kohti kiertotaloutta ja edistää kestävää kaivannaisalaa tekemällä tutkimusta, kehittämällä alan koulutusta ja auttamalla yrityksiä. Tarkoitus on yhdistää kaivannaisalan osaajat ja lisätä alan kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa.

”Metallien ja mineraalien erotus kuuluu LUT-yliopiston erotustekniikan tutkimuksen ja koulutuksen keskeisiin vahvuusalueisiin. Xplorer on meille merkittävä kansallinen verkosto, jossa voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa tuoda esille kiertotalouden, uusien teknologioiden ja kestävän kehityksen merkitystä kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa. Xplorerin kautta tavoittamme sekä eri sidosryhmät että suuren yleisön”, kertoo Sami Virolainen, LUT-yliopiston erotustekniikan osaston johtaja.

Oulun yliopiston Kaivannaisalan yksikössä tehdään laaja-alaista ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, joka tukee kaivosteollisuuden kestävää uudistumista. Tutkimus kattaa sekä materiaalien ja prosessien kehittämisen että digitalisaation, kiertotalouden ja koulutuksen ratkaisut. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Oulun yliopistossa on käynnissä useita laajoja kansainvälisiä tutkimushankkeita, joissa kehitetään kestäviä ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden hyödyntämiseen, kiertotalouteen ja digitaalisiin tuotantomenetelmiin.

Lisäksi tutkimuksessa panostetaan esimerkiksi vedettömiin prosesseihin, kaivosvesien hallintaan sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen uusina materiaaleina. Digitalisaatio näkyy muun muassa digitaalisten kaksosten ja simulaatiotyökalujen kehittämisessä.

“Meillä yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla tutkimus, opetus ja käytännön pilotointi. Meillä on käytössä ainutlaatuinen pienimittakaavainen rikastuspilotti, jossa voidaan testata uusia ratkaisuja turvallisesti ja tehokkaasti. Tutkimuksemme painottuu erityisesti malminetsintään, geofysiikkaan ja arktisiin kaivosolosuhteisiin. Juuri siksi tällainen tapahtuma on tärkeä – se tuo yhteen eri alojen osaajat ja auttaa löytämään kestäviä ratkaisuja koko yhteiskunnan kannalta kriittisiin haasteisiin”, sanoo professori Saija Luukkanen, Kaivannaisalan yksikön johtaja.

"Kriittisten mineraalien strateginen merkitys korostuu Euroopassa kilpailukyvyn, vihreän siirtymän, huoltovarmuuden ja turvallisuuden näkökulmista. Oulussa tutkimus ja koulutus kattavat koko arvoketjun malminetsinnästä tulevaisuuden teknologioihin. Tutkimuksen avulla voidaan sekä turvata raaka-aineiden saatavuutta että vähentää niihin liittyviä riippuvuuksia materiaalitehokkuuden, kiertotalouden ja uusien ratkaisujen avulla”, täydentää professori ja Teknillisen tiedekunnan dekaani Antti Niemi.

Tieteellinen osuus 10.–11.6.2026 – kansainvälinen konferenssi

Keskiviikosta torstaihin järjestettävä tieteellinen konferenssi kokoaa yhteen alan johtavat suomalaiset ja kansainväliset tutkijat ja asiantuntijat keskustelemaan kestävän kaivostoiminnan keskeisistä haasteista ja ratkaisuista. Konferenssi järjestetään englanniksi, ja siihen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Keskeisiä teemoja siinä ovat:

  • kaivostoiminnan uudelleensuunnittelu ja vastuullisuus
  • kriittiset mineraalit ja vihreä siirtymä
  • biodiversiteetti ja ympäristövaikutukset
  • kiertotalous ja materiaalien tehokas hyödyntäminen
  • uudet teknologiat ja prosessit
  • alan liiketoiminta, politiikka ja sääntely

Avainsanat

kaivosteollisuuskaivosalakaivannaisala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mikko Törmänen
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Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

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