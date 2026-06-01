Kesän 2026 päällystystyöt jatkuvat Itä-Suomessa
4.6.2026 07:58:30 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Toukokuussa alkaneet kesän 2026 päällystystyöt ovat edenneet hyvin ja ensimmäiset kohteet ovat jo valmistuneet. Sideaineena käytettävän bitumin korkeasta hinnasta huolimatta päällystysohjelman mukaiset kohteet saadaan toteutettua.
Työt Etelä-Savossa
Päällystystyöt kohteilla vt 5 Hietanen ja kt 72 Vehmaskylä – Meijerhovi ovat valmistuneet.
Työt jatkuvat kesä-heinäkuun aikana seuraavasti:
- Parhaillaan on käynnissä kohteet, vt 14 Kurikkamäki – Immola ja vt 14 Marjomäki – Ensola. Kohteet valmistuvat viikolla 24
- Viikolla 25: mt 471, Rinkilä – Kuhasalmi
Pohjois-Savossa aloitetaan Vitostiellä
Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat sunnuntai-iltana 7.6. valtatiellä 5 Kelloniemi – Vuorela, etelään tulevalla ajoradalla. Työt tehdään yötyönä ja ne kestävät noin kaksi viikkoa.
Työt etenevät kesä-heinäkuun aikana seuraavasti:
- Viikko 26: vt 5 Päiväranta – Vuorela, pohjoisen suuntaan
- Viikko 26: vt 5 Riomäki – Oravijoki
- Viikot 26–27: mt 551 Tervo – Hautomäki
- Viikot 27–28: mt 551 Rytky – Saitanlahti
- Viikko 28: vt 5 Vehmasmäki – Hiltulanlahti sekä vt 5 Petonen – Savilahti
(yötyökohde)
- Viikoilla 29–30: kt 88 Vieremä – Koljonvirta
- Viikoilla 30–31: mt 5492 Keihäskoskentie, mt 5514 Syvänniemi sekä mt 5517 Lohitie+jkpp
Pohjois-Karjalan kohteet käynnistyvät kesäkuun lopussa
Pohjois-Karjalassa päällystystyöt alkavat seuraavasti ja etenevät kesä-heinäkuussa:
- Viikot 26–28: kt 71 Villala – Kontiovaara
- Viikot 27–28: kt 74 Ilomantsin taajama
– Päällystetään ajorata sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät
- Viikot 29–30: vt 6 Ahmovaara – Papinsuo
Liikenteelle aiheutuu haittaa – varovaisuutta työmailla
Päällystystyöt aiheuttavat kesän aikana hetkellisiä viivästyksiä ja liikennejärjestelyjä. Vilkkaimmat kohteet toteutetaan yötyönä pääsääntöisesti klo 18.00–06.00 välisenä aikana, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen.
Etenkin seutu- ja yhdysteillä tehdään kuivatuksen parantamistöitä, joiden vuoksi tiealueelta poistetaan puustoa. Työt ovat jo käynnissä ja jatkuvat pitkälle kesään.
Rakenteenparantamistöitä on tällä hetkellä käynnissä kohteilla: mt 514 Lylyvaara – Ilomantsi ja mt 5492 Keihäskoskentie.
Kesä-heinäkuun aikana alkavat rakenteenparantamistyöt kohteilla: mt 482 Rasivaara – Rääkkylä + jkpp, Kt 74 Ilomantsin taajaman jkpp, mt 5514 Keihäskoski, mt 548 Levänen – Takkomäki ja 70072 Nenonpellon jkpp.
Rakenteenparantamiskohteilla tehdään muun muassa:
- sivuojien kaivua
- maakivien poistoa
- tierumpujen uusimisia ja puhdistuksia
- tierakenteen kantavuuden parantamista
- liikenteenjakajasaarekkeiden ja kaiteiden uusimista
Työt on suunniteltu siten, että murskepintojen aiheuttama haitta olisi mahdollisimman lyhytaikaista.
Elinvoimakeskus muistuttaa, että työmailla on noudatettava erityistä varovaisuutta kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisätietoja
Suunniteltu yleisaikataulu ja kohteet:
Aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Lisäksi alueella tehdään paikkaustöitä sekä pienempiä päällystyskohteita.
Elinvoimakeskus tiedottaa päällystystöiden etenemisestä lisää kesän aikana alueittain.
Keski-Suomen elinvoimakeskus vastaa maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankinnoista Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueilla (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti AntikainenProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskus
Liikenneosasto
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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