Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kiilapalstan alikulkukäytävää korjataan kesän aikana

4.6.2026 10:56:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Kiilapalstan alikulkukäytävällä tehdään korjaustöitä 1.6.–15.7. Työ vaikuttaa liikenteeseen eniten 9.–12.6., jolloin alikulkukäytävä on päivisin poissa käytöstä ja sillalla on yksi kaista suljettuna.

Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät 9.–12.6. kiertämään Huutoniemen K-Supermarketin kohdalla olevaa suojatietä pitkin. Alikulkukäytävä on kuitenkin käytössä aina iltaisin ja öisin.

Alikulkukäytävän sillalla Huutoniementiellä on käytössä väliaikainen liikennevalo-ohjaus, jonka avulla liikenne pääsee kulkemaan yhden auki olevan kaistan kautta.

12.6. jälkeen liikenne toimii pääasiassa normaalisti ja työt valmistuvat 15.7.

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