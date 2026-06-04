Kiilapalstan alikulkukäytävää korjataan kesän aikana
4.6.2026 10:56:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kiilapalstan alikulkukäytävällä tehdään korjaustöitä 1.6.–15.7. Työ vaikuttaa liikenteeseen eniten 9.–12.6., jolloin alikulkukäytävä on päivisin poissa käytöstä ja sillalla on yksi kaista suljettuna.
Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät 9.–12.6. kiertämään Huutoniemen K-Supermarketin kohdalla olevaa suojatietä pitkin. Alikulkukäytävä on kuitenkin käytössä aina iltaisin ja öisin.
Alikulkukäytävän sillalla Huutoniementiellä on käytössä väliaikainen liikennevalo-ohjaus, jonka avulla liikenne pääsee kulkemaan yhden auki olevan kaistan kautta.
12.6. jälkeen liikenne toimii pääasiassa normaalisti ja työt valmistuvat 15.7.
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Yhteyshenkilöt
Tiina SkönTyömaapäällikköKuntatekniikkaPuh:+ 358 40 156 0766tiina.skon@vaasa.fi
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