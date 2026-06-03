Sähkömessut 2028 keskittyy teollisuuden sähköistymiseen, kiinteistöautomaatioon ja energiamurrokseen
4.6.2026 12:31:25 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Sähköala elää historiallisen suurta muutosta, kun teollisuus sähköistyy, kiinteistöt muuttuvat älykkäiksi ja energiajärjestelmä siirtyy kohti hajautettuja ja uusiutuvia ratkaisuja. Muutoksen keskellä myös alan merkittävimmän ammattitapahtuman on uudistuttava. Vuonna 2028 Sähkömessut pureutuu kolmeen teemaan, jotka määrittävät alan tulevaisuuden.
Kolme teemaa, jotka ohjaavat sähköalan kehitystä
Teollisuuden sähköistyminen kiihtyy, ja automaatio, digitalisaatio sekä sähköiset prosessit muokkaavat tuotannon rakenteita. Sähkömessut 2028 tarkastelee, miten älykkäät sähköjärjestelmät, energianhallinta ja uusiutuvat ratkaisut vahvistavat teollisuuden kilpailukykyä ja luovat tarpeen uudenlaiselle osaamiselle.
Kiinteistöt muuttuvat teknisiksi ekosysteemeiksi, joissa automaatio, turvallisuus ja energiatehokkuus kytkeytyvät yhteen. Tapahtuma esittelee ratkaisuja, jotka tekevät kiinteistöistä vähäpäästöisiä, kustannustehokkaita ja skaalautuvia – sekä avaa, miten teknologia muuttaa kiinteistöjen ylläpidon ja operoinnin logiikkaa.
Energiajärjestelmä rakentuu uudelleen hajautetuksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi. Aurinko- ja tuulivoima, hybridiratkaisut, energiavarastot ja sähköautojen latausjärjestelmät ovat osa arkea, jossa sähköalan osaaminen on ratkaisevassa roolissa. Sähkömessut tarjoaa näkymän siihen, miten ammattilaiset voivat hyödyntää muutosta ja rakentaa tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä järjestelmiä.
”Sähkömessut 2028 on rakennettu vastaamaan juuri tähän hetkeen ja tulevaisuuden murrokseen sähköalalla. Teollisuuden sähköistyminen, älykkäät kiinteistöt ja energiamarkkinoiden muutos eivät ole enää erillisiä ilmiöitä, vaan ne kietoutuvat yhteen nopeammin kuin koskaan. Haluamme tarjota tapahtuman, joka auttaa alan toimijoita pysymään kehityksen kärjessä ja hyödyntämään muutoksen tarjoamat mahdollisuudet,” sanoo myyntijohtaja Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.
Kaksipäiväinen formaatti vastaa alan muuttuneisiin tarpeisiin
Sähkömessut 2028 järjestetään kaksipäiväisenä 2.-3.2. vastauksena yritysten toiveisiin tehokkaammasta ajankäytöstä. Uusi formaatti tiivistää kävijävirrat ja keskittyy olennaiseen, mikä parantaa näytteilleasettajien ajankäytön tuottoa ja lisää tapahtuman vaikuttavuutta.
Teknologian kehittyessä Sähkömessujen ydin pysyy ennallaan: tapahtuma tuo yhteen alan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Sähkömessut 2028 tarjoaa foorumin, jossa keskustellaan tulevaisuuden ratkaisuista, tehdään päätöksiä ja rakennetaan yhteistyötä.
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Yhteyshenkilöt
Hannu MennalaMyyntijohtajaJyväskylän Messut OyPuh:050 591 5428hannu.mennala@paviljonki.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
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