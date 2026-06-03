Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.6. klo klo 9–10
8.6.2026 11:37:40 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 12.6. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin kesäkuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.).
Kesäkuun Strasbourgin täysistunnossa (15.6.–18.6.) mepit äänestävät muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen tulli- ja kauppasopimuksesta (Turnberry-sopimus). Täysistunnossa äänestään myös tupakkaan sovellettavien EU:n valmisteverojen tarkistamisesta, ajoneuvojen suunnittelun kiertotalousvaatimuksista ja romuautojen jätehuollosta sekä viljelijöiden aseman vahvistamisesta. Täysistunnossa keskustellaan Euroopan digitaalisesta suvereniteetista.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 11.6. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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