Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.6. klo klo 9–10

8.6.2026 11:37:40 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

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Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 12.6. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin kesäkuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Kuvassa on mikrofoni sekä lehdistötilaisuustila
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.6. klo klo 9–10 © European Union 2017 - Source : EP

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit  Pekka Toveri (EPP, kok.),  Maria Guzenina (S&D, sd.),  Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.).  

Kesäkuun Strasbourgin täysistunnossa (15.6.–18.6.) mepit äänestävät muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen tulli- ja kauppasopimuksesta (Turnberry-sopimus). Täysistunnossa äänestään myös tupakkaan sovellettavien EU:n valmisteverojen tarkistamisesta, ajoneuvojen suunnittelun kiertotalousvaatimuksista ja romuautojen jätehuollosta sekä viljelijöiden aseman vahvistamisesta. Täysistunnossa keskustellaan Euroopan digitaalisesta suvereniteetista.  

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään  torstaina 11.6. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!

Avainsanat

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