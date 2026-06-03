Muistutuskutsu toimittajille: Pyramidihuijaus vai kestävä järjestelmä? Eläkeuudistus nostaa sijoittamisen riskiä, riittävätkö eläkkeet nuorille sukupolville?
4.6.2026 11:07:55 EEST | Varma | Kutsu
Tervetuloa Varman taustoittavaan mediatilaisuuteen, jossa keskustelemme eläkeuudistuksesta. Tilaisuus järjestetään 11.6. klo 10.30-13.
Heinäkuun alusta on tulossa voimaan eläkeuudistus, joka tuo muutoksia eläkevarojen sijoittamiseen ja mahdollistaa työeläkeyhtiöiden riskitason noston. Riskitasoltaan suomalaiset työeläkeyhtiöt alkavat olla Euroopan kärkipäässä.
Miten uudistus muuttaa eläkevarojen sijoittamista? Turvaako uudistus eläkejärjestelmän kestävyyden, entä kuka kantaa riskin? Yhä useampi nuori on alkanut sijoittaa, riittävätkö eläkkeet myös tuleville sukupolville?
Järjestämme taustoittavan tilaisuuden eläkeuudistuksen vaikutuksista mediassa työskenteleville torstaina 11.6. klo 10.30-13 Katajanokan Laiturissa Varman tilassa osoitteessa Katajanokanlaituri 4.
Taustoittavassa tilaisuudessa kerromme, mitä uudistus tarkoittaa eläkesijoittajan näkökulmasta.
Mukana tilaisuudessa ovat Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Sampo Varjonen.
Paikka: to 11.6. klo 10.30-13, Katajanokan Laituri, osoite: Katajanokanlaituri 4, Helsinki
Ohjelma:
Miten eläkejärjestelmä muuttaa eläkesijoittamista? Miten järjestelmä kestää riskitason noston?
• Markus Aho, varatoimitusjohtaja
Eläkejärjestelmä poliittisen väännön kiistakapulana – miksi sukupolvet vuodesta toiseen asetetaan eläkekeskusteluissa vastakkain?
• Sampo Varjonen, yhteiskuntasuhdepäällikkö
Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tilaisuuteen 9.6. mennessä Varman viestintään Marjut Tervolalle, marjut.tervola@varma.fi tai p. 045 673 0120.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
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