KUTSU Tapahtuma-alan cocktailit SuomiAreenassa 23.6.2026

Tapahtumateollisuuden koko on Suomessa 3 mrd euroa, ja alalla työskentelee lähes 200 000 ihmistä. Tapahtumat toimivat kasvun moottorina myös monille muille aloille ja vahvistavat kaupunkien elinvoimaa. Ne tuovat ihmisiä yhteen ja vahvistavat siten keskinäistä luottamusta ja hyvinvointia.

Kutsumme median edustajat mukaan rentoon ja lämminhenkiseen hetkeen Porin Raatihuoneelle tiistaina 23.6. kello 17.45 alkaen. Tarjolla on kevyttä syötävää ja kesäistä juotavaa sekä taatusti mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia. Voit saapua paikalle ja viipyä kanssamme oman aikataulusi puitteissa.

Tilaisuuden järjestävät EventGrow, Liwlig, Porin kaupunki, Suomen Messut ja Tapahtumateollisuus ry.

Ohjelma

17.45 Ovet avautuvat

18.05 Tervetulosanat

20.00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!