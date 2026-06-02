KUTSU Tapahtuma-alan cocktailit SuomiAreenassa 23.6.2026
4.6.2026 12:00:00 EEST | Messukeskus | Kutsu
Kutsumme median edustajat mukaan SuomiAreenan 2026 yhteydessä järjestettäville tapahtuma-alan cocktaileille Porin Raatihuoneelle tiistaina 23.6. kello 17.45 alkaen. Tarjolla on kevyttä syötävää ja kesäistä juotavaa sekä taatusti mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia.
Tapahtumateollisuuden koko on Suomessa 3 mrd euroa, ja alalla työskentelee lähes 200 000 ihmistä. Tapahtumat toimivat kasvun moottorina myös monille muille aloille ja vahvistavat kaupunkien elinvoimaa. Ne tuovat ihmisiä yhteen ja vahvistavat siten keskinäistä luottamusta ja hyvinvointia.
Kutsumme median edustajat mukaan rentoon ja lämminhenkiseen hetkeen Porin Raatihuoneelle tiistaina 23.6. kello 17.45 alkaen. Tarjolla on kevyttä syötävää ja kesäistä juotavaa sekä taatusti mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia. Voit saapua paikalle ja viipyä kanssamme oman aikataulusi puitteissa.
Tilaisuuden järjestävät EventGrow, Liwlig, Porin kaupunki, Suomen Messut ja Tapahtumateollisuus ry.
Ohjelma
17.45 Ovet avautuvat
18.05 Tervetulosanat
20.00 Tilaisuus päättyy
Tervetuloa!
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Helsingin Messukeskus , messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 304 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
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