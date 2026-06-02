Messukeskus

KUTSU Tapahtuma-alan cocktailit SuomiAreenassa 23.6.2026

4.6.2026 12:00:00 EEST | Messukeskus | Kutsu

Jaa

Kutsumme median edustajat mukaan SuomiAreenan 2026 yhteydessä järjestettäville tapahtuma-alan cocktaileille Porin Raatihuoneelle tiistaina 23.6. kello 17.45 alkaen. Tarjolla on kevyttä syötävää ja kesäistä juotavaa sekä taatusti mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia.

Tapahtumateollisuuden koko on Suomessa 3 mrd euroa, ja alalla työskentelee lähes 200 000 ihmistä. Tapahtumat toimivat kasvun moottorina myös monille muille aloille ja vahvistavat kaupunkien elinvoimaa. Ne tuovat ihmisiä yhteen ja vahvistavat siten keskinäistä luottamusta ja hyvinvointia.

Kutsumme median edustajat mukaan rentoon ja lämminhenkiseen hetkeen Porin Raatihuoneelle tiistaina 23.6. kello 17.45 alkaen. Tarjolla on kevyttä syötävää ja kesäistä juotavaa sekä taatusti mielenkiintoisia ja mukavia kohtaamisia. Voit saapua paikalle ja viipyä kanssamme oman aikataulusi puitteissa.

Tilaisuuden järjestävät EventGrow, Liwlig, Porin kaupunki, Suomen Messut ja Tapahtumateollisuus ry. 

Ohjelma

17.45 Ovet avautuvat

18.05 Tervetulosanat

20.00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Messut -konserniin kuuluvat Helsingin Messukeskus , messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 304 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Messukeskus

FinnBuild 26 ohjelma pureutuu rakentamisen murrokseen – miten rakennusala vastaa tekoälyn, energiasiirtymän ja kiertotalouden haasteisiin28.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote

Rakennusala elää voimakasta murrosta, jota vauhdittavat tekoäly, energiasiirtymä ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset. Syksyn FinnBuild-messuilla katse käännetään ratkaisuihin: ohjelma tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan alan kehityksestä ja konkreettisia näkökulmia siihen, miten rakentaminen uudistuu kohti kestävämpää ja tehokkaampaa toimintaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye