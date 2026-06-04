Arviointi maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta on julkaistu
5.6.2026 13:12:42 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Arvioinnissa tarkastellaan maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimien kustannusvaikuttavuuden kokonaiskuvaa. Tavoitteena on täsmentää, millaisia toimenpiteitä ravinnekuormien vähentämiseksi on tällä hetkellä käytössä, kuinka vaikuttavia ne ovat nykytiedon perusteella ja miten ne vertautuvat toisiinsa.
Arvioinnin tuloksia käytetään Ahti-ohjelman edistämistyöhön sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toimeenpanon kehittämiseen. Arvionnin tilaaja on Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja sen on toimittanut Luonnonvarakeskus.
Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimilla vähennetään elinkeinojen aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Samalla parannetaan veden laatua ja turvataan vesiluonnon monimuotoisuutta. Toimet tukevat elinkeinojen kestävää toimintaa ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.
Toimien kustannusvaikuttavuutta jaoteltiin neljään ryhmään
Metsätalouden toimien osalta tarkastelun kohteina olivat laskeutusaltaat, virtaamansäätöpadot, luonnontilaiset ja ennallistetut kosteikot sekä jatkuvapeitteinen kasvatus. Maatalouden osalta tarkastelussa oli mukana jaksottainen kyntö, maatalouden kosteikot, säätösalaojitus, kipsi, rakennekalkki, maanparannuskuitu, kerääjäkasvit, kaksitasouoma, suojavyöhykkeet ja lantapoikkeuksesta luopuminen.
Tulosten perusteella vesiensuojelutoimet voitiin jäsentää neljään ryhmään: toimenpiteisiin, jotka samanaikaisesti parantavat taloudellista tulosta ja vähentävät kuormitusta, kustannuksia aiheuttaviin mutta verraten edullisiin toimiin, kohtuullisia kustannuksia aiheuttaviin suhteutettuna vesiensuojeluhyötyyn, sekä toimiin, joiden kustannukset ovat suuret suhteessa saavutettuun vesiensuojeluhyötyyn.
Parhaimmillaan toimenpide tukee sekä ympäristöä että kannattavuutta
Metsien jatkuva kasvatus ja peltojen jaksottainen kyntö osoittautuivat toimenpiteiksi, jotka voivat sekä parantaa taloudellista tulosta että vähentää kuormitusta tietyissä olosuhteissa. Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että moniin toimenpiteisiin liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta sekä vesiensuojelun tehon että kustannusten osalta. Samalla tarkastelu korostaa tarvetta arvioida jatkossa kriittisesti sellaisia toimenpiteitä, joiden kustannusvaikuttavuus jää vähäiseksi. Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti metsätaloudessa laajasti hyödynnetyt laskeutusaltaat.
Vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuutena
Lisäksi tulee huomioida, että arvioinnissa ei tarkasteltu toimimatta jättämisen arvoa. Esimerkiksi kunnostusojitusten välttäminen heikosti kannattavilla alueilla voi olla yhtä aikaa sekä taloudellisesti järkevää että ympäristön monitavoitteisista näkökulmista hyödyllistä.
Lisäksi toimenpiteen kustannusvaikuttavuus riippuu olosuhteista ja kokonaisvaikutuksista. Esimerkiksi sama keino voi olla paikoin tehokas ravinnevalumien vähentämisessä, mutta heikentää luontoarvoja. Siksi yksittäisten hyötyjen sijaan on paikka- ja toimenpidekohtaisesti aina tarkasteltava ympäristöön liittyviä kokonaisvaikutuksia. Arvioinnissa tämä näkökulma nousi esiin esimerkiksi kaksitasouomien soveltamisen kohdalla sekä vesien johtamisessa luonnontilaisen suon läpi.
Yhteinen ja päivittyvä tieto toimien kustannuksista ja vaikutuksista vahvistaisi tulevaa ohjausta
Arvioinnin toimenpiteiden kustannuksiin ja vaikutuksiin liittyvää tiedonkeruuta tehtiin laajassa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja hankkeiden kesken, mitä pitäisi lisätä tulevaisuudessa. Myös sidosryhmien osoittama kiinnostus arviointia kohtaan osoitti, että jatkossa olisi tarpeen kehittää esimerkiksi yhteinen avoimesti päivittyvä tieto vesiensuojelutoimenpiteiden kustannuksille, vaikutuksille ja niihin liittyville esimerkkikohteille.
Lisätiedot:
Mika Nieminen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, mika.nieminen@luke.fi, 029 532 2399
Sakari Sarkkola, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus, sakari.sarkkola@luke.fi, 029 532 5409
Eveliina Kiiski, ympäristöasiantuntija, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, eveliina.kiiski@elinvoimakeskus.fi, 050 390 2389
Avainsanat
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset
Korvausten maksu Evijärven vedenkorkeuden nostamisesta alkaa (Etelä-Pohjanmaa)4.6.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Evijärven säännöstelyn muuttamiseen liittyvien korvausten maksaminen aloitetaan kesäkuussa 2026. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2025 antama vesilupapäätös on nyt lainvoimainen. Säännöstelyluvan haltija Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnistää hankkeesta aiheutuneiden korvausten maksamisen ja tiedustelee kiinteistönomistajilta maksuyhteystietoja.
Vetelin Haapajärven vedenpintaa on saatu nostettua pysyvästi valtion kunnostushankkeella (Keski-Pohjanmaa)3.6.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Vetelin Haapajärven vedenpinnannostohanke on saavuttanut tavoitteensa: järven vedenpinta on noussut pysyvästi. Valtion hankkeena toteutetun Haapajärven kunnostuksen rakentamistyöt ovat pääosin valmiit. Jäljellä on enää muutamia korjaus- ja viimeistelytöitä. Valtion osuus neljä vuotta kestäneen kunnostushankkeen kustannuksista on tähän mennessä yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.
Vattentjänsterna i Vasaregionen blickar mot 2040 – arbetet med en gemensam plan inleds2.6.2026 13:22:20 EEST | Pressmeddelande
I Vasaregionen inleds arbetet med att ta fram en gemensam vattentjänstplan som sträcker sig fram till 2040. Målet med planen som ska vara klar i slutet av våren 2027 är att fungera som ett gemensamt utvecklingsdokument för vattentjänsterna i hela regionen under 2027–2040.
Vaasan seudun vesihuollossa katse vuoteen 2040 – yhteisen suunnitelman laadinta käynnistyy2.6.2026 13:04:35 EEST | Tiedote
Vaasan seudulla käynnistyy yhteisen vuoteen 2040 ulottuvan vesihuoltosuunnitelman laatiminen. Loppukeväällä 2027 valmistuvan suunnitelman tavoitteena on toimia koko seudun yhteisenä vesihuollon kehittämisasiakirjana vuosien 2027–2040 aikana.
Pk-yritysten merkittäviä investointeja koskeva haku on käynnissä 29.5.–31.8.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)1.6.2026 11:01:57 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskusten haun tavoitteena on vauhdittaa pk-yritysten merkittäviä kasvuun, erityisesti vientiin tähtääviä, investointeja koko maassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme