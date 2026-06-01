Ohjusvene vierailee Naantalissa – ulkokannet avoinna yleisölle 11.6.
4.6.2026 13:04:28 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin kummialus ohjusvene Naantali vierailee vanhankaupungin rannassa 10.6.–11.6.2026. Alus saapuu kaupunkiin keskiviikkona 10.6. noin klo 14.30 ja kiinnittyy Presidentin laituriin.
Yleisöllä on mahdollisuus vierailla aluksen ulkokansilla torstaina 11.6. klo 9–17.30. Yleisöä ohjataan jättämään tavarat laiturilla olevaan narikkaan aluksessa vierailun ajaksi, sillä alukseen ei saa viedä kantamuksia. Presidentin laiturille asetetaan turva-aidat vierailun ajaksi.
Edellisen kerran kummialus ohjusvene on vieraillut kaupungissa vuonna 2022.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Simo SeppäAluksen päällikkö kapteeniluutnanttiPuolustusvoimatsimo.seppa@mil.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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