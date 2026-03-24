Työehtosopimuksiin uusia avauksia: yhä useampi huomioi hedelmöityshoidot

Erityislapsiperheiden tilanne on kriisiytynyt – tänään 24.3. kansanedustajat ja järjestöt etsivät ratkaisuja 24.3.2026 07:54:43 EET | Kutsu

Erityislapsiperheiden arki on vaikeutunut merkittävästi viime vuosien sosiaaliturvaleikkausten ja palvelujen heikentymisen seurauksena. Tämä lisää kustannuksia tulevaisuudessa. Tänään tiistaina 24. maaliskuuta kello 14.30–16.00 eduskunnan Pikkuparlamentissa Erityislapsiperheiden haasteet ja ratkaisut -tilaisuudessa kansanedustajat etsivät ratkaisuja kriisiin yhdessä erityislapsiperheitä kohtaavien järjestöjen kanssa. Tilaisuus striimataan ja linkki löytyy alta.