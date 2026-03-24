Työehtosopimuksiin uusia avauksia: yhä useampi huomioi hedelmöityshoidot
5.6.2026 08:10:00 EEST | Monimuotoiset perheet -verkosto | Tiedote
Useat työehtosopimukset huomioivat nyt tahattomasti lapsettomat, kertoo Monimuotoiset perheet -verkoston uusi selvitys suurimpien alojen sopimuksista. Vaikka kokonaiskuva työehtosopimusten perheystävällisyydestä on säilynyt melko ennallaan, viime neuvottelukierroksilla on sovittu sekä parannuksia että heikennyksiä.
Monimuotoiset perheet -verkoston uusi selvitys osoittaa, että työehtosopimuksiin on tullut viimeisimmillä neuvottelukierroksilla uudenlaisia kirjauksia esimerkiksi imetystauosta, hedelmöityshoitojen sairauslomien palkallisuudesta ja hoitokäyntien sekä adoptioneuvonnan sovittamisesta työaikaan.
Ei-synnyttävien vanhempien palkalliset perhevapaaosuudet ovat myös pidentyneet muutamassa sopimuksessa. Heikennyksiä sen sijaan on tullut joissakin sopimuksissa esimerkiksi sairaan lapsen tilapäisen hoitovapaan yksityiskohtiin ja adoptiovanhempien palkallisen perhevapaan pituuteen.
Miten työehtosopimukset huomioivat perheet? -selvitys tarkastelee kymmentä kattavuudeltaan suurinta työehtosopimusta SAK:n, Akavan ja STTK:n aloilta. Sopimukset kattavat yli miljoona palkansaajaa. Mukana on yksityisen sektorin suuria aloja sekä keskeiset julkisen sektorin sopimukset.
Selvitys on päivitetty versio kaksi vuotta sitten julkaistusta samannimisestä katsauksesta. Aiempi selvitys herätti laajaa keskustelua työmarkkinajärjestöissä ja kannusti kehittämään työehtosopimuksia huomioimaan nykyistä paremmin erilaiset perhetilanteet.
– Lasta toivovia huomioivat kirjaukset olivat vielä kaksi vuotta sitten pienten sopimusten poikkeuksia. Nyt heidät huomioidaan jo neljässä suurimman alan sopimuksessa. Työehtosopimuksiin on siis mahdollista tehdä pieniäkin muutoksia, joilla voi olla suuri merkitys perheiden arjessa, selvityksen laatinut työelämän kehittämispäällikkö Tiina-Emilia Kaunisto iloitsee.
Myös sanavalinnoilla on merkitystä
Monimuotoiset perheet -verkosto muistuttaa, että perheisiin liittyvä kieli vaikuttaa siihen, ketkä tulevat huomioiduiksi työelämässä.
– Työmarkkinajärjestöillä voi olla työehtosopimusten perhekäsityksestä joustavia tulkintoja, jotka eivät löydy sopimuksista. Eri perhetilanteissa olevien kannalta olisi tärkeää, että nämä tulkinnat näkyisivät jo sopimuksissa ilman erillistä selvittelyä, Kaunisto toivoo.
Osassa työehtosopimuksia sanastoa on päivitetty nykyaikaisemmaksi verkoston ehdotuksesta. Esimerkiksi ottovanhemmat on korvattu adoptiovanhemmilla ja veli- sekä sisar -muotoiluja on muutettu sukupuolineutraaleimmiksi.
– Kuolemantapauksiin liittyvissä vapaissa on kuitenkin edelleen äänioikeudettoman surun tilanteita, joissa kaikkien surua ei tunnisteta. Esimerkiksi uusperheiden vanhemmat ja lapset, lapsenlapsen kuolema sekä sijoitettujen lasten perheet voivat jäädä nykyisten kirjausten ulkopuolelle, Kaunisto painottaa.
Perhekäsitys päivitettävä vastaamaan nykypäivää
Kaikista tarkastelluista sopimuksista löytyy kirjauksia perhevapaiden palkallisuudesta ja sairaan lapsen hoitovapaasta. Valtaosassa huomioidaan myös läheisen kuolema ainakin jollakin tavalla.
Selvityksen mukaan työehtosopimuksissa on kuitenkin edelleen kehittämistarpeita, jotta erilaiset perhemuodot ja elämäntilanteet huomioitaisiin nykyistä paremmin.
Keskeisiä kehityskohteita ovat:
- läheis- ja vanhemmuuskäsitteiden joustavoittaminen niin, etteivät kirjaukset suosi ydinperheitä, avioliittoa tai vanhempaa, jonka luona lapsi on virallisesti kirjoilla
- perhevapaakirjausten selkeyttäminen perheiden monimuotoisuuden näkökulmasta
- tahattomasti lapsettomien lapsiperheellistymisen nykyistä vahvempi tukeminen
- ratkaisut ikääntyvien vanhempien tai muiden läheisten hoivaan ja perheiden kriisitilanteisiin.
Selvityksessä julkaistaan myös Hyvinvointiala Hali ry:n pääekonomistin Joel Kuuvan laatimia kustannusarvioita perheystävällisistä työelämäuudistuksista. Laskelmien mukaan kustannukset eivät ole kovin suuret, jos erilaiset perhemuodot ja -tilanteet huomioitaisiin nykyistä laajemmin.
– Jos tavoitellaan perheystävällistä työelämää ja arjen sujuvuuden hyötyjä tuottavuudelle, sen pitäisi koskea kaikkia perheitä, Kaunisto muistuttaa.
Tutustu selvitykseen – Miten työehtosopimukset huomioivat perheet? – Selvitys suurimpien alojen sopimuksista 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina-Emilia KaunistoKehittämispäällikkö, työelämä
Monimuotoiset perheet -verkoston työelämän kehittämispäällikkö
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Tietoja julkaisijasta
Monimuotoiset perheet on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöt edustavat eri tavoin normeista poikkeavia perheitä, ja kattavat noin kolmasosan kaikista suomalaisista perheistä. Monimuotoiset perheet -verkosto tekee vaikuttamistyötä politiikan, palveluiden ja työelämän parissa. Verkoston tavoitteena on yhteiskunta, jossa perheet ovat yhdenvertaisia ja jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä.
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