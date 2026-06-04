Vaasa kokoaa ystävyyskaupunkejaan ympäri maailmaa Bridges of Hope -konferenssiin
4.6.2026 14:57:05 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasa on koonnut ystävyyskaupunkeja ympäri maailman koolle Bridges of Hope -ystävyyskaupunkikonferenssiin 3.–6.6.2026. Konferenssi tarjoaa alustan kansainväliselle yhteistyölle ja ajatustenvaihdolle demokratiasta, onnellisuudesta ja tulevaisuudentoivosta aikana, jolloin geopoliittinen tilanne on monin paikoin haastava.
Vaasan ystävyyskaupunkikonferenssiin osallistuu virkamiehiä, päättäjiä ja nuorten edustajia yhteensä yhdeksästä eri maasta. Konferenssi kokoaa yhteen yhteistyökumppaneita Ruotsista (Uumaja ja Malmö), Norjasta (Harstad), Virosta (Pärnu), Saksasta (Schwerin ja Kiel), Ukrainasta (Kherson), Yhdysvalloista (Bellingham) ja Tansaniasta (Morogoro).
Tämän päivän ystävyyskaupunkiyhteistyö perustuu yhä enemmän kumppanuuksiin, joita rakennetaan konkreettisten yhteistyöprojektien kautta. Konferenssi tarjoaakin kaupungeille tilaisuuden jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan sekä kehittää omaa toimintaansa ja hyödyntää toistensa osaamista käytännössä. Kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten merkitys korostuu erityisesti aikana, jolloin maailman geopoliittinen tilanne on epävakaa ja vuoropuhelulle on entistä suurempi tarve. Tällaiset kohtaamiset rakentavat luottamusta ja yhteistyötä eri maista ja kulttuureista tulevien ihmisten välille.
– On arvokasta saada ystävyyskaupungit yhteen keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Tällaiset yhteiset kohtaamiset luovat ymmärrystä, uusia ideoita ja pohjaa tulevalle yhteistyölle, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Demokratia, onnellisuus ja nuorten ääni konferenssin keskiössä
Bridges of Hope -konferenssin keskeisiä teemoja ovat demokratian vahvistaminen sekä onnellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen osana kestävää tulevaisuutta. Teemat ovat erityisen ajankohtaisia aikana, jolloin eri puolilla maailmaa etsitään keinoja vahvistaa ihmisten osallisuutta ja luottamusta tulevaan sekä yhteiskuntien vakautta. Keskusteluissa ja eri puheenvuoroissa käsitellään kaupunkien välistä yhteistyötä ja toimivia ratkaisuja arjen eri haasteisiin.
Nuoret sekä heidän ajatuksensa demokratiasta ja tulevaisuudentoivosta ovat keskeisessä roolissa konferenssissa. Nuorten näkemykset nousevat vahvasti esiin erityisesti konferenssin viimeisenä päivänä, kun nuoret osallistuvat erätaukokeskusteluun ja esittelevät kansainvälisen lyhytelokuvatyöpajan tuotoksia.
Konferenssi tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda esiin näkemyksiään tulevaisuudesta, demokratiasta ja osallisuudesta. Ohjelmassa korostuu mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin.
– On tärkeää, että nuorten näkemykset otetaan huomioon päätöksenteossa. Kuuntelemalla nuoria voimme rakentaa kestävämpää ja toiveikkaampaa tulevaisuutta myös tuleville sukupolville, summaa Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.
Ystävyyskaupunkikonferenssin tavoitteena on välittää vahva viesti siitä, että yhteistyö ja vuoropuhelu eri kaupunkien ja sukupolvien välillä on keskeisessä roolissa paremman tulevaisuuden rakentamisessa ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa.
Median edustajilla on mahdollisuus haastatella vieraita konferenssin viimeisenä päivänä perjantaina 5.6. klo 14.30 alkaen Villa Sandvikenin puistossa (säävaraus).
Lisätietoja: Viestintäsuunnittelija Eeva Kauppi, p. +358 40 646 4044, eeva.kauppi@vaasa.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomas HäyryKaupunginjohtajaPuh:+358 40 540 5412tomas.hayry@vaasa.fi
Susanna Slotte-KockYhteiskuntasuhdevastaavaPuh:+358 40 685 1187susanna.slotte-kock@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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