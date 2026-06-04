THL viikolla 24/2026
4.6.2026 14:58:51 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 4.6. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- to 11.6. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma vuosille 2026–2035 julkaistaan. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
Uutiset
- ma 8.6. Perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Suomessa. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
- to 11.6. Toisen asteen opiskelijoille uusi digitaalinen terveyskysely. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
Blogit
- ma 8.6. Hyvinvointialueilla on keskeinen vastuu väkivallan ehkäisyssä. Kirjoittajat: Elisa Niklander, johtava asiantuntija, THL ja Jenni Krogell, erityisasiantuntija, THL
- ti 9.6. Suomi tarvitsee rohkeamman tupakkalain. Kirjoittajat: Hanna Ollila, erityisasiantuntija, THL ja Otto Ruokolainen, erityisasiantuntija, THL
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 11.6. klo 12-16 Yhteisvoimin kohti laatua ja vaikuttavuutta - Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman julkistamistilaisuus. Verkossa.
Lisätietoa:
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THL:n tilastojen julkaisukalenteri
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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THL:n toteuttaman Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan 12–20-vuotiaista nuorista 67 prosenttia kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42 prosenttia vähintään kerran viikossa, 15 prosenttia 3–5 kertaa viikossa ja 6 prosenttia päivittäin tai lähes päivittäin. Käyttö oli samanlaista niin tytöillä kuin pojilla. Energiajuomia käyttävistä nuorista moni kokee riippuvuutta tai kokee muuten juovansa niitä liikaa.
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THL viikolla 23/202628.5.2026 12:10:17 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 28.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 2.6. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäiskulutus Suomessa 2025. Lisätiedot: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403 ke 3.6. Tilastot: Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 2025 ja Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa 2025. Sisältää tietoja hoitoon pääsystä hyvinvointialueiden kiireettömään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673 to 4.6. Nuorten energiajuomien käyttö ja kofeiinin saanti. THL:n toteuttamasta l
Asiakkaita joudutaan ohjaamaan yhä useammin turvakodista toiseen tilanpuutteen takia – apua kannattaa silti aina hakea28.5.2026 00:02:00 EEST | Tiedote
Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Vuonna 2025 noin 2 400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1 300 eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvakotitilastosta.
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