Optometristien lääkeaineiden käyttö laajenee – 8 vuoden ikäraja poistuu

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että optometristit voivat jatkossa käyttää näöntutkimuksissa tarvittavia diagnostisia lääkeaineita myös alle 8‑vuotiaille lapsille silloin, kun tutkimus kuuluu optometristin osaamisalueeseen. Tämä helpottaa erityisesti lasten pääsyä tarkoituksenmukaisiin näöntutkimuksiin ilman erikoislääkärikäyntiä.

Asetus astuu voimaan 8.6.2026. Se täydentää vuonna 2025 tehtyä sääntelyuudistusta, jolloin Terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen 16 § kumottiin. Tuolloin optometristien toimivaltuuksia laajennettiin merkittävästi, mutta lääkeaineiden käyttöön liittynyt ikäraja jäi vielä voimaan. Nyt tämä viimeinen rajoite poistuu.

Samalla Suomen sääntely lähestyy muiden Pohjoismaiden käytäntöjä, joissa optometristit voivat käyttää diagnostisia lääkeaineita ilman vastaavia ikärajoituksia. Merkittävin jäljellä oleva ero on edelleen optometristien läheteoikeuden puuttuminen.

Potilasturvallisuus perustuu osaamiseen, ei ikärajoihin

Optometristit ovat Suomessa laillistettuja korkeakoulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus ja pitkä kokemus diagnostisten lääkeaineiden käytöstä. Koulutus on kansainvälisesti akkreditoitua ja vastaa kliinisen työn vaatimuksia.

Ikärajan poistamisella ei heikennetä potilasturvallisuutta. Ratkaisevaa on ammattilaisen koulutus ja kyky tunnistaa tilanteet, joissa asiakas tarvitsee jatkotutkimuksia tai silmätautien erikoislääkärin arviota.

”Vanhentuneen sääntelyn purkaminen on järkevää ja vaikuttavaa. Kun optometristien osaaminen voidaan hyödyntää täysimääräisesti myös lasten näönhuollossa, palveluiden saatavuus paranee ja silmäterveydenhuollon resurssit kohdentuvat tarkoituksenmukaisemmin”, toteaa toimitusjohtaja Panu Tast Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:stä.

Varhainen tunnistaminen parantaa myös lasten arkea

Asetusmuutoksella on erityinen merkitys lasten näönhuollossa. Monet näkemisen poikkeamat voidaan korjata tai niiden vaikutuksia vähentää tehokkaasti, kun ne tunnistetaan riittävän varhain.

Näköongelmat voivat vaikuttaa oppimiseen, toimintakykyyn ja arjen suoriutumiseen. Siksi tutkimuksiin pääsyn sujuvuudella on merkittävä vaikutus lasten hyvinvointiin ja pitkän aikavälin kehitykseen.

”Silmäterveydenhuollon vaikuttavimmat tulokset syntyvät usein ennen varsinaista hoitoa. Mitä aikaisemmin näkemisen poikkeamat tunnistetaan, sitä paremmin voidaan ehkäistä myöhempiä ongelmia”, Tast sanoo.

Resurssit tehokkaampaan käyttöön

Suomessa silmätautien erikoissairaanhoitoon jonottaa yli 30 000 ihmistä samalla, kun maassa toimii noin 1 500 optometristia, joiden osaaminen mahdollistaisi laajan perustason näönhuollon systemaattisen toteuttamisen. Ikärajan poistaminen osaltaan tukee resurssien tarkoituksenmukaisempaa käyttöä ja vapauttaa erikoissairaanhoidon kapasiteettia vaativampiin hoitoihin.

Näe ry pitää muutosta tärkeänä askeleena kohti toimivampaa silmäterveydenhuoltoa, jossa korostuvat varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito.