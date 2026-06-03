SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomus tavoittelee työntekijän aseman merkittävää heikentämistä
4.6.2026 16:32:00 EEST | SDP | Tiedote
Kokoomuksen tavoiteohjelmaluonnoksesta paljastuu unelma maailmasta, jossa työntekijöille annetaan vapaus ”valita ja sopia” nykyistä huonommista työajoista ja palkoista ilman ammattiliittojen väliintuloa, varoittaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Tavoiteohjelmaluonnoksesta selviää, että kokoomus haluaa mahdollistaa paikallisen sopimisen työajoista, palkoista, lomista ja kaikista muista työehtosopimuksen määräyksistä. Tätä perustellaan kauniilla sanoilla siitä, miten yksi ja sama muotti ei sovi kaikille.
– Muistutan jälleen: työehtosopimuksia paremmista ehdoista sopiminen on jo nyt mahdollista. Kokoomuksen tavoitteena on siis, että työpaikoilla voi sopia paikallisesti nimenomaan nykyistä huonommista työajoista, palkoista ja lomista. Suomeksi käännettynä ”yksi ja sama muotti ei sovi kaikille” tarkoittaa siis, että ”osan työntekijöistä on syytä tinkiä palkoistaan ja muista eduistaan”, Malm toteaa.
Kokoomuksen tavoitteita pitää tarkastella osana laajempaa jatkumoa, Malm muistuttaa. Tällä vaalikaudella hallitus on jo mahdollistanut paikallisen sopimisen myös järjestäytymättömissä yrityksissä, mikä on vähentänyt työnantajien kannusteita järjestäytyä, sekä poistanut työntekijöiltä liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden ja näin tehnyt ammattiliittoon kuulumisesta työntekijöille kalliimpaa.
– Kokonaiskuva on selvä: Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa työntekijät neuvottelevat työajoistaan, palkoistaan ja eduistaan ilman liiton tarjoamaa joukkovoimaa tai neuvottelukokemusta. Tällaisessa Suomessa vahvat kyllä pärjäävät, mutta suurelle osalla työntekijöistä tiedossa on työtä nykyistä heikommilla työehdoilla. Tämä ei ole valinnanvapautta, tämä on tietoista työntekijöiden oikeuksien hivuttamista kohti 1800-lukua.
– SDP:n mielestä talouskasvua ei voi nyhtää työntekijöiden tilipussista vaan Orpon-Purran oikeistohallituksen jälkeen ensi vaalikaudella tarvitaan työntekijöiden oikeuksien kunnianpalautus ja paluu takaisin aitoon sopimiseen, jossa myös työntekijöiden ääni tulee kuulluksi, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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