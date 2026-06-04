SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Entiselle sivistyspuolue kokoomukselle tasa-arvo on kauppatavaraa

– Tämä hallituskausi on näyttänyt kokoomuksen todellisen luonteen: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus löytyvät kirjauksina papereissa ja juhlapuheissa, mutta päätöksenteon hetkellä ne ovat kauppatavaraa elinkeinoelämän talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.

– Naisten oikeudet ja tasa-arvo ottavat maailmanlaajuisesti takapakkia. Sellaisetkin asiat, joita pidämme itsestään selvinä, voivat olla uhattuna. Siksi SDP haluaa kirjata esimerkiksi aborttioikeuden perustuslakiin. Myös kokoomus käsittelee puoluekokouksessaan aloitetta aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin. Viikonloppuna nähdään, löytyykö kokoomukselta rohkeutta ja selkärankaa tukea tätä, Razmyar haastaa.

Lisäksi kokoomuksen tavoiteohjelmasta käy ilmi, että heidän tavoitteenaan on jatkossakin rapauttaa työntekijöiden asemaa. Työntekijöiden aseman heikentäminen osuu todella usein juuri nuoriin naisiin.

– Hallitus puhuu teoin, joten kerrataanpa vielä, mitä kokoomuksen teot tältä hallituskaudelta kertovat: vientivetoinen palkkamalli tuomitsee naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan ja pätkätyölaki, eli laki määräaikaisten työsuhteiden solmimisesta enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja ylipäätään työelämän epävarmuutta.

– Kokoomukselle tärkeintä on edistää sokeasti elinkeinoelämän ja hyvätuloisten asemaa vähät välittämättä siitä, millaisia vaikutuksia päätöksillä on tavallisiin suomalaisiin, työntekijöihin ja usein juuri naisiin.

– Kuten kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen on sanonut, kokoomuksessa on aina ollut aktiivinen naiskysymyksiä tarkasteleva siipi. SDP:lle tasa-arvo on yksi kolmesta perusarvostamme, joiden varaan kaikki politiikkamme rakentuu. Tämä hallituskausi on näyttänyt, millaista politiikkaa tekee puolue, jossa sukupuolten tasa-arvo on yksittäisen porukan ajama asia, ei koko puolueen jakama arvo.

– Ymmärrän, että vaalien lähestyessä kokoomus on herännyt puolueen naiskatoon ja naisäänestäjien kosiskeluun kaikin mahdollisin keinoin. Teot kuitenkin näyttävät, mitkä asiat todella merkitsevät ja mitkä eivät, Razmyar summaa.