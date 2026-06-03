SUPERFINN 2026: FeelHobby is ready for global scale
4.6.2026 16:20:03 EEST | Kasvu Open | Tiedote
FeelHobby, a comprehensive all-in-one digital fitness and wellbeing platform, has been named the most promising company in the SUPERFINNS program. This annual award recognizes businesses with a bold vision and global market potential.
Co-created by Kasvu Open and Nordea, the SUPERFINNS sparring program strengthens Finnish companies to scale internationally and achieve global success. The jury recognized FeelHobby for its strong domestic proof of concept. FeelHobby is primed for global expansion with a business model that offers massive upside and infinite scalability. Their business is backed by disciplined, data-led management and rock-solid execution.
”FeelHobby impressed us with promising new, international openings emerging on the horizon. The company is propelled forward by a resilient founder who combines an ambitious attitude with a unique ability to connect with customers at eye level”, says Vesa Riihimäki fromNordea Startup & Growth.
In addition to choosing a winner, the jury awarded an honorable mention to Aurafleet for its promising business model that is driven by a fierce ambition and hunger for growth.
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THE SELECTION CRITERIA & JURY
In the SUPERFINNS program, 15 companies completed the coaching and expert evaluation process. To secure the SUPERFINN 2026 title, the winner had to demonstrate excellence across a scalable business plan, market traction, global potential, a strong team, and a growth mindset.
The winner was selected by a partner jury:
- Vesa Riihimäki, Nordea Startup & Growth
- Julianna Borsos, Bocap
- Risto Rautakorpi, Gorilla Capital
- Matti Rönkkö & Tanja Huohvanainen, Kiilto Ventures
- Mikko Nurminen, Nubacom Ventures
- Hanna Henell, Saari Partners
- Sami Ahvenniemi, Vendep Capital
- Pontus Stråhlman, Voima Ventures
As the SUPERFINN 2026 winner, FeelHobby will receive invaluable support, including a year-long dedicated Nordea Personal Advisor, an exclusive opportunity to attend Slush 2026 with Nordea, visibility across Kasvu Open and Nordea’s channels, media exposure, and a featured spot in the ”Tarinoita yrittäjistä” video series.
MORE INFORMATION
Inka Hyvönen
Kasvu Open
+358 50 570 3500
inka.hyvonen@kasvuopen.co
Vesa Riihimäki
Head of Startup & Growth, Nordea
+358 40 826 2009
vesa.riihimaki@nordea.com
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SUPERFINN 2026: FeelHobby on valmis kansainväliseen kasvuun
FeelHobby, kokonaisvaltainen digitaalinen fitness- ja hyvinvointialusta, on valittu SUPERFINNS-ohjelman lupaavimmaksi yritykseksi. Voittaja valitaan vuosittain globaalin markkinapotentiaalin ja rohkean vision perusteella.
SUPERFINNS on Kasvu Openin ja Nordean yhteistyössä toteuttama sparrausohjelma, joka on suunniteltu kiihdyttämään suomalaisten pk-yritysten kansainvälistä kasvua. Tuomaristo palkitsi FeelHobbyn sen vahvasta kotimaisesta näytöstä (proof of concept). FeelHobby on valmis kansainväliseen laajentumiseen liiketoimintamallillaan, joka tarjoaa valtavan kasvupotentiaalin ja rajattoman skaalautuvuuden. Yrityksen toiminnan taustalla on datalla johtaminen sekä esimerkillisen jämpti käytännön toteutus.
Voittajan valinnan lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnan Aurafleetille sen lupaavasta liiketoimintamallista, jonka takana on kova kunnianhimo ja nälkä kasvaa.
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SUPERFINNS-ohjelman 15 yritystä pääsivät tapaamaan lukuisia liiketoiminnan asiantuntijoita, jotka arvioivat yrityksiä yhdessä tuomariston kanssa. Ohjelman lupaavimman yrityksen valintaan vaikuttivat erityisesti skaalautuva liiketoimintamalli, globaali markkinapotentiaali, osaava tiimi ja kasvutahto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
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