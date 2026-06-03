Rautatientorin metroaseman liukuportaat uusitaan

Nykyiset liukuportaat ovat aseman alkuperäiset neuvostovalmisteiset vuodelta 1982. Lähes 45-vuotiaat portaat ovat teknisen käyttöikänsä päässä, eikä niihin ole juuri saatavilla varaosia. Hankkeessa uusitaan neljä nykyistä liukuporrasta ja lisätään viides liukuporras.

Muutoksella parannetaan liikkumisen sujuvuutta, vähennetään ruuhkautumista sekä varmistetaan matkustajaliikenteen toimivuus ja turvallisuus Helsingin vilkkaimmalla metroasemalla.

Liukuportaiden uusiminen liittyy Rautatientorin metroaseman laajempaan perusparannushankkeeseen, jossa koko asemaa kehitetään. Liukuportaiden vaihto toteutetaan samassa yhteydessä, jotta matkustajille aiheutuvat häiriöt voidaan minimoida ja eri työvaiheet sovittaa yhteen. Aseman perusparannushanke tulee päätöksentekoon syksyllä 2026. Pitkän toimitusajan vuoksi liukuporrashankinta tulee kuitenkin tehdä riittävän aikaisin, jotta varmistetaan, että liukuportaat päästään asentamaan muun hankkeen kanssa samaan aikaan ja matkustajaliikenteen häiriöt saadaan minimoitua.

Hankkeella on vaikutusta matkustaja- ja metroliikenteeseen, sillä vanhat liukuportaat joudutaan poistamaan ja uudet liukuportaat asentamaan matkustajien käytössä olevan liukuporraskuilun, yläpuolisen kompassitason ja alapuolisen laituritason alueella. Asemalla on vain yksi liukuporrasreitti.

Vaihtotyön takia metroasemalle tulee käyttökatko matkustajaliikenteelle, jonka aikana metroliikenne ei kuitenkaan keskeydy, vaan metro ajaa aseman ohi. Aseman käyttökatkon kesto ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin, ja se sovitetaan yhteen aseman ja alueen muiden töiden kanssa. Suunnittelua on tehty yhdessä HSL:n kanssa matkustajahaittojen minimoimiseksi ja eri hankkeiden yhteensovittamiseksi.

Häiriön kestoa ja haittaa matkustajille pyritään minimoimaan myös kannustamalla urakoitsijaa löytämään työmenetelmiä, jotka lyhentäisivät katkoa. Kokonaisvaikutukset tarkentuvat syksyllä osana hankesuunnitelmaa.