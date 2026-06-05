Veikkaus Oy

Tämä numero on osunut Milli-riviin useimmin – Milli juhlii synttäreitään kahden miljoonan euron päävoitolla

5.6.2026 10:48:42 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Vuoden ikään ehtinyt päivittäin arvottava Veikkauksen Milli-peli viettää 1.–7.6. synttäreitään tuplatun kahden miljoonan päävoiton merkeissä. Vuoden aikana kerätty data paljastaa numeron, joka on esiintynyt voittoriveissä selvästi muita useammin.

Henkilö pitelee älypuhelinta, jossa on auki Milli-pelisovellus. Vieressä kahvikuppi.
Milli-pelissä on joka päivä jaossa miljoona euroa

Milli-pelin ensimmäinen arvonta suoritettiin maanantaina 2.6. vuonna 2025.  Milli-pelin tuloslähetys nähdään joka päivä MTV3-kanavalla Kymmenen uutisten jälkeen. 

- Vuoden ikään ehtinyt Milli on löytänyt vankan pelaajakuntansa. Joka päivä tarjolla oleva miljoonan euron päävoitto on tuonut uudenlaista jännitettävää lottopelien ystäville perinteisten Loton, Eurojackpotin ja Vikingloton rinnalle, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm. 

Milli-pelissä arvotaan 6 numeroa ja 1 lisänumero väliltä 1-40. 

- Numero 26 on tämän pelin kiistaton ykkönen. Se on esiintynyt varsinaisessa rivissä peräti 66 kertaa ja lisänumeronakin 11 kertaa, sanoo Sundholm. 

Milli-pelin useimmin esiintyneet numerot TOP 10 
(Esiintymiskerrat varsinaisessa rivissä vuoden aikana pois lukien lisänumero) 

  1. 26 (66 esiintymistä oikeassa rivissä) 

  1. 16 ja 27 (63) 

  1. 38 (62) 

  1. 2, 17 ja 21 (59) 

  1. 12 ja 23 (58) 

  1. 18, 20 ja 29 (57) 

  1. 4, 13 ja 37 (56) 

  1. 19, 28, 33 ja 34 (55) 

  1. 31 ja 40 (54) 

  1. 3, 10, 30 ja 32 (53) 

Kolikon kääntöpuolelta löytyvät numerot, jotka ovat esiintyneet riveissä kaikkein harvimmin. Vähiten varsinaisena numerona ovat esiintyneet 6, 24 ja 36, jotka ovat kukin osuneet riviin vain 45 kertaa. Toiseksi vähiten ovat osuneet numerot 11 ja 35 (46 kertaa). 

- On hyvä muistaa, että tilastojen tuottama data eivät ole tässä kohtaa ennuste tulevasta. Jokaisella numeropallolla on täsmälleen sama todennäköisyys osua oikeaan riviin. Milli-pelin synttäriviikolla kuka tahansa voi napata kahden miljoonan euron päävoiton, oli rivissä sitten tilastojen suosikkeja tai harvinaisuuksia, Sundholm muistuttaa. 

Milli lyhyesti  

  • Rivihinta 1 euro  

  • Arvotaan 6 numeroa ja 1 lisänumero väliltä 1-40  

  • Arvonta joka päivä  

  • Päävoitto miljoona euroa. Milli-pelin synttäriviikolla 1.–7.6.2026 kahden miljoonan euron päävoitto joka päivä. 

  • Peliaika päättyy päivittäin klo 21.45  

  • Tuloslähetys päivittäin MTV3-kanavalla Kymmenen uutisten jälkeen, lauantaisin osana Loton arvontalähetystä  

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