PopPaavali julkisti esiintyjänsä – mukana Raakasaga & Yökylä, Aino & Hajonneet, Rebekka Holi, Rami Helin Presents, God Given Ass ja Kauko Röyhkä & Röyhkeät

PopPaavalin avaa tänä keväänä kaksi uutta soolosingleä julkaissut laulaja-lauluntekijä Raakasaga, joka esiintyy Yökylä-yhtyeen kanssa. Nuoresta iästään huolimatta Raakasaga on tehnyt musiikkia lähes kymmenen vuoden ajan – hän aloitti biittien tekemisellä ja on vuosien varrella laajentanut ilmaisuaan vähitellen räppiin ja laulamiseen. Yökylä-yhtye on erikoistunut hip hopin rytmiikkaan ja jazzin vivahteikkuuteen yhdistäen nämä tyylit omaleimaiseksi ja eläväksi soundiksi. Bändin musiikissa kuuluu vahva groove ja improvisaation vapaus ja luovuus. Yökylän ja Raakasagan yhteinen energia rakentaa kokemuksen, jossa rytmi, tunne ja aitous kohtaavat mieleenpainuvalla tavalla.

Raakasagan jälkeen PopPaavalin lavalla nähdään Aino & Hajonneet, vuonna 2020 perustettu yhtye, jonka musiikilliset juuret ovat melodisen suomipunkin ja powerpopin risteyksessä. Kovassa nosteessa oleva bändi on kerännyt mainetta erittäin energisenä esiintyjänä. Aino & Hajonneet julkaisi syyskuussa 2025 jo neljännen albuminsa, ja uusi minialbumi Pääkallokiitäjä ilmestyi tämän vuoden huhtikuussa.

Kolmantena esiintyvän helsinkiläisen laulaja-lauluntekijä Rebekka Holin musiikissa sekoittuvat herkkä folk, leikkisä tarinankerronta ja rouhea räimekin, joiden liitto saa aikaan vastustamattoman yhdistelmän. Holin lyriikka kertoo usein pienistä havainnoista ja ohikiitävistä hetkistä – arjen tarkkanäköisestä runoudesta. Eläytyvä ja persoonallinen Holi esiintyy PopPaavalissa duo-kokoonpanolla.

Musiikin monitoimimies, muusikko-lauluntekijä Rami Helin julkaisi alkuvuodesta 2026 Euroopan synkkää historiaa käsittelevän The Joyful Apocalypse -soolodebyyttinsä nimellä Rami Helin Presents. Kunnianhimoinen levy yllätti niin kuulijat kuin mediankin poikkeuksellisen vahvalla biisimateriaalillaan ja soundillaan, jossa Beach Boys kohtaa Saimaan ja käy moikkaamassa myös Tehosekoitinta ja David Bowieta psykedeelisimmillään. Rami Helin Presents soittaa PopPaavalissa seitsenhenkisellä kokoonpanolla.

Rami Helinin sinfoniaanisten säkeiden jälkeen vuorossa on konstailematonta punkrockia Kalliosta: God Given Ass. Yhtyeen nykykokoonpanossa vaikuttavat Otto Grundström (laulu), Tommi Kanerva (kitara), Pyry Keskinen (kitara), Reeta Pankka (basso) ja Niila Kunnari (rummut). God Given Ass palasi luovan tauon jälkeen lavoille pari vuotta sitten, ja siirtyi komeasti takaisin vinyylikantaan viime syksynä julkaistulla, bändin nimeä kantavalla pitkäsoitolla.

PopPaavali 2026 huipentuu Kauko Röyhkä & Röyhkeät -keikkaan. Kauko Röyhkä tunnetaan pitkän linjan rockmuusikkona ja kirjailijana, joka on vuodesta 1980 lähtien ärsyttänyt ja ihastuttanut Suomen kansaa lauluillaan ja kirjoillaan. Röyhkän ensimmäinen albumi Steppaillen (1980) on suomalainen rock-klassikko ja romaani Kaksi aurinkoa oli Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 1996. Kauko Röyhkä & Röyhkeät soittaa Kauko Röyhkä & Narttu -aikakauden suosituimpia biisejä, settiin kuuluu muun muassa Lauralle, Majavalakki ja Paska kaupunki. Röyhkeät koostuu pitkän linjan muusikoista, yhtyeen tuoreimpana vahvistuksena tavataan Kingston Wall -basisti Jukka Jylli.

Artistien vaihtojen aikana levyjä soittavat Thee Ultra Bimboosin kitaristina ja Fox Confessionin laulajana tunnettu Maria Laiho a.k.a. DJ Diktatura, kirkkoherra Kari Kanala DJ Pastori Kanalan Pyhäkoulu -setillään sekä DJ Nancy Imatra.

Ulkoilmassa järjestettävään tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -kokoiset seurueet omin piknik-eväin varustautuneena. Myös lapset ja lemmikit ovat tervetulleita asianmukaisesti varustautuneina. Lapsille suosittelemme kuulosuojaimia. Lemmikillisiä seurueita pyydämme varaamaan lemmikille mukaan oman juoma/ruoka-astian ja seuraamaan eläimen viihtyvyyttä ihmisjoukossa ja normaalia kaupunkihälyä kovemmassa äänenpaineessa. Alueella ei ole anniskelua, mutta tarjolla on piknik-vilttejä, vesipisteitä sekä yleisö-WC:t.

30.8. PopPaavali (Paavalinkirkko, Sammatintie 5, Helsinki)

Aikataulu:

15.30-16.00 DJ Diktatura

16.00-16.40 Raakasaga & Yökylä

17.00-17.40 Aino & Hajonneet

18.00-18.40 Rebekka Holi Duo

19.00-19.40 Rami Helin Presents Band

20.00-20.40 God Given Ass

21.00-21.45 Kauko Röyhkä & Röyhkeät

21.45-22.00 DJ Diktatura







Lämpimästi tervetuloa mukaan PopPaavali-päivään! Vapaa pääsy!

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