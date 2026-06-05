HONOR murtaa ekosysteemien muurit: HONOR Connect tuo saumattoman Mac- ja iOS-integraation

Puhelinmerkin vaihtaminen on perinteisesti tarkoittanut sitoutumista yhteen suljettuun ekosysteemiin ja usein myös muiden laitteiden kallista uusimista tai tuskattuttavaa tilannetta hanakasti toimivan laitteiden välisen tiedonsiirron kanssa. HONOR on kuitenkin murtamassa näitä muureja tekemällä eri käyttöjärjestelmien yhteiskäytöstä saumatonta. Tämä avoin ja käyttäjälähtöinen lähestymistapa on siivittänyt brändin vahvaan kasvuun: HONORin maailmanlaajuinen kasvu oli 25 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä ja yhtiö on jo Lähi-idän toiseksi suurin toimija.

Menestyksen salaisuus ei piile ainoastaan luotettavan HONOR 600 -sarjan kaltaisissa innovatiivisissa laitteissa, vaan myös ennennäkemättömässä avoimuudessa kilpailevia ympäristöjä kohtaan. HONOR Connect- ja OneTap-sovellusten ansiosta Applen tai Windowsin laitteiden käyttäjät voivat integroida ne saumattomasti HONOR-tuotteisiin ja hyödyntää esimerkiksi MagicPad4-tablettia Mac-tietokoneiden laajennettuna näyttönä.

Johtavan teollisuustutkimusyritys Omdian uusimpien tietojen mukaan HONORista on tulossa yksi merkittävimmistä toimijoista maailman mobiililaitemarkkinoilla. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä brändi kasvoi maailmanlaajuisesti 25 % ja oli Euroopan nopeimmin kasvava toimittaja yli 60 %:n vuosikasvulla.

Miksi käyttäjät ovat näin innokkaita vaihtamaan uuteen brändiin kylläisillä markkinoilla? Vastaus piilee suurimman teknologisen esteen, suljetun ekosysteemin murtamisessa.

Ekosysteemi ilman rajoja

Uutta laitetta valitessaan käyttäjät pelkäävät usein menettävänsä saumattoman yhteistyön olemassa olevien, muiden merkkien laitteidensa kanssa. HONOR poistaa tämän ongelman esittelemällä älykkäitä ratkaisuja, jotka perustuvat HONOR Connect -teknologiaan. Tämä on tarkoituksellisesti "esteetön ekosysteemi", joka yhdistää sujuvasti Android-, iOS-, Windows- ja Mac-järjestelmät.

Erityisen HONOR Connect -sovelluksen ansiosta (saatavilla ilmaiseksi muun muassa Apple App Storesta) järjestelmien välinen yhteistyö on uskomattoman intuitiivista:

Mac-yhteistyö : Uusinta HONOR MagicPad4 -tablettia voidaan käyttää täysin toimivana, langattomana laajennettuna näyttönä Mac-tietokoneille. Tämä tarjoaa laajan työtilan graafisille suunnittelijoille tai sisällöntuottajille ilman tarvetta investoida uusiin Apple-laitteisiin.

: Uusinta -tablettia voidaan käyttää täysin toimivana, langattomana laajennettuna näyttönä Mac-tietokoneille. Tämä tarjoaa laajan työtilan graafisille suunnittelijoille tai sisällöntuottajille ilman tarvetta investoida uusiin Apple-laitteisiin. Häviötön siirto : HONOR OneTap -teknologian ansiosta raskaiden tiedostojen (kuvat, videot tai asiakirjat) häviötön siirto HONOR-laitteiden ja iPhone- tai iPad-laitteiden välillä tapahtuu välittömästi ja ilman mobiilidatan käyttöä.

: HONOR OneTap -teknologian ansiosta raskaiden tiedostojen (kuvat, videot tai asiakirjat) häviötön siirto HONOR-laitteiden ja iPhone- tai iPad-laitteiden välillä tapahtuu välittömästi ja ilman mobiilidatan käyttöä. Tehtävien jatkuvuus: Aloita projekti älypuhelimella ja viimeistele se helposti tietokoneella. Saumaton tehtävien siirto (mukaan lukien kopioi ja liitä) tapahtuu järjestelmätasolla ja mahdollistaa jopa hiiren ja näppäimistön jakamisen laitteiden välillä.



HONOR todistaa, että brändiuskollisuuden ei tarvitse olla tulosta "lukittautumisesta" yhteen rajoittavaan ekosysteemiin. Kasvava markkinaosuus premium-segmentissä on osoitus innovaatioista, jotka helpottavat elämää ja antavat käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää eri käyttöjärjestelmien parhaita puolia.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.