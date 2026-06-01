Yli 10 000 suomalaista vaatii EU:lta toimia lasten suojelemiseksi verkossa
8.6.2026 07:02:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
10 255 ihmistä vaatii Euroopan unionia ryhtymään viipymättä toimiin lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Tällä hetkellä EU:ssa puuttuu lainsäädäntö, jonka avulla verkossa voitaisiin havaita lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Pelastakaa Lapset luovutti vetoomuksen Euroopan komission digikomissaari Henna Virkkuselle.
Arvioiden mukaan jopa joka viides lapsi Suomessa kohtaa seksuaaliväkivaltaa verkossa. Euroopan Unioni päätti huhtikuussa olla jatkamatta väliaikaista asetusta, joka avulla internetin palveluntarjoajat pystyivät alustoillaan tunnistamaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Päätöksen myötä yritysten mahdollisuudet havaita ja ilmoittaa lapsiin kohdistuvista rikoksista heikkenivät merkittävästi.
– Ilman toimivaa lainsäädäntöä verkkopalveluntarjoajilla ja viranomaisilla ei ole riittäviä keinoja puuttua rikoksiin. Tämä lisää riskiä, että yhä useampi lapsi joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi, Pelastakaa Lasten yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen sanoo.
Lainsäädännön puuttuminen heikentää lasten turvallisuutta
Vuosia jatkuneista neuvotteluista huolimatta EU ei ole saanut aikaan pysyvää lainsäädäntöä, jonka nojalla lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa voitaisiin kattavasti havaita verkossa.
Pelastakaa Lapset on tehnyt vuosien ajan vaikuttamistyötä asian eteen. Huhtikuussa avattu vetoomus keräsi neljässä viikossa yli 10 000 allekirjoitusta.
– On merkittävää, että näin moni ihminen haluaa puolustaa lasten turvallisuutta verkossa. Viesti päättäjille on selkeä: lapsia on suojeltava, eikä nykytilanne ole hyväksyttävä, Veli Liikanen sanoo.
Vetoomus luovutettiin EU-päättäjille
Pelastakaa Lapset luovutti lauantaina (6.6.) vetoomuksen digikomissaari Henna Virkkuselle sekä Suomen europarlamentaarikoille.
Vetoomuksessa muistutetaan, että EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet suojelemaan lapsia kaikilta väkivallan muodoilta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.
Järjestö vaatii, että EU säätää viipymättä pysyvän lainsäädännön lasten suojelemiseksi verkossa, viranomaisille turvataan riittävät keinot rikosten havaitsemiseksi ja lasten oikeus turvallisuuteen asetetaan etusijalle myös digitaalisessa ympäristössä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veli LiikanenYhteiskuntasuhdejohtajaPelastakaa Lapset ryPuh:050 408 3981veli.liikanen@pelastakaalapset.fi
Anna-Kaisa CronstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kotimaan teemat: lapsiperheköyhyys, perheiden varhainen tuki, pakolais- ja valmiustyö, vapaaehtoistyö ja lasten osallisuus (betjänar även på svenska)
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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