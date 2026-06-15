HONOR Watch 6: Vapauta urheilullinen potentiaalisi tyylikkäällä muotoilulla ja ammattilaistason kehittyneillä huippuluokan ominaisuuksilla
18.6.2026 14:30:26 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Globaali teknologiabrändi HONOR on julkaissut HONOR Watch 6 -älykellon. Uusi kello on suunniteltu vapauttamaan käyttäjänsä koko potentiaali yhdistämällä kevyen ja elegantin muotoilun, ammattimaiset urheilutilat ja jatkuvan hyvinvoinnin seurannan, joka perustuu uusimpaan HONORin tekoälyteknologiaan.
Tyylikäs muotoilu ja tarkka viimeistely
HONOR Watch 6:n näyttävä, kilpa-auton kojelautaa muistuttava muotoilu on saanut inspiraationsa tehokkaista ilmanottoaukoista, mikä luo dynaamisen ja teknologisen ilmeen. Kierrätettävästä alumiiniseoksesta valmistettu mustarunkoinen laite painaa vain 41 grammaa, mikä tekee siitä poikkeuksellisen kevyen ja kestävän kumppanin aktiiviseen arkeen. Hopeisen version runko ja kehys ovat kokonaan ruostumatonta terästä ja laite painaa 50 grammaa. Huolellisesti hiottu runko on saanut hienovaraisen hiekkapuhalluskäsittelyn, joka antaa sille ylellisen, titaaniseosta muistuttavan tuntuman.
Ammattimaiset urheilutilat ja erittäin pitkä akunkesto
Yli 120 urheilutilalla varustettu älykello tarjoaa kattavan seurannan ja ammattitason analyysin suoraan ranteeseen. Erityiset tilat esimerkiksi polkujuoksuun, sulkapalloon ja jalkapalloon tarjoavat syvällistä dataa. Polkujuoksutilassa tekoälyavusteinen juoksuvalmentaja, yksityiskohtaiset nousu- ja etäisyysmittarit sekä älykkäät reittipoikkeamahälytykset on optimoitu AccuTrack-kaksitaajuus-GPS-järjestelmän avulla.
Lisäksi kello on IP69- ja 5ATM -luokitusten mukaisesti veden- ja pölynkestävä, ja sen tehokas 980 mAh:n akku tarjoaa poikkeuksellisen, jopa 35 päivän akunkeston. Tämä tekee siitä täydellisen kumppanin vaativiin ulkoharjoituksiin ja pitkiin seikkailuihin ilman jatkuvaa lataustarvetta.
Intuitiivinen hyvinvoinnin seuranta
HONOR Watch 6 tekee edistyneestä terveyden seurannasta vaivatonta. Quick Health Scan -toiminnolla käyttäjät saavat välittömästi kattavan analyysin tärkeimmistä hyvinvoinnin indikaattoreista, kuten sykkeestä, veren happitasosta, stressitasoista ja unisykleistä. HONOR IntelliSense -järjestelmän ansiosta kello seuraa automaattisesti ja jatkuvasti verenpainetta taustalla ilman manuaalisia toimenpiteitä.
Älykkäät arjen toiminnot
Kellon erittäin kirkas, 3 000 nitin huippukirkkauden saavuttava näyttö takaa selkeän näkyvyyden myös suorassa auringonvalossa. Innovatiivinen Video Watch Face -ominaisuus antaa käyttäjien asettaa eläviä kuvia tai alle 10 sekunnin videoita personoiduiksi taustakuviksi. Kello tukee myös kahden puhelimen pariliitosta, ranneliikkeillä ohjattavia toimintoja sekä NFC-lähimaksamista Mastercard- ja Visa-korteilla (ominaisuus saatavilla OTA-päivityksellä heinäkuussa 2026).
Hinnat ja saatavuus
HONOR Watch 6 tulee saataville Twilight Brown (hopeinen kellorunko, ruskea nahkainen ranneke) ja Shadow Black (musta kellorunko, musta silikoniranneke) -väreissä jälleenmyyjiltä 6.7.2026 alkaen. Kellon suositushinta on 249 euroa.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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