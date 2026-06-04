Käsityö, materiaali ja tunne – Habitare Protos 2026 muotoilijat julkistettu
5.6.2026 13:13:08 EEST | Messukeskus | Tiedote
Habitare Protos 2026 suunnittelijat liikkuvat rohkeasti kategorioiden välillä. Käyttöesine voi olla kuin taideteos, valaisin tai peili kuin veistos ja akustinen elementti kuin taulu. Yhteisesti ne pohtivat mitä esine voi kertoa materiaalinsa, muotonsa ja valmistustapansa kautta.
Materiaalivalinnoissa korostuu tietoisuus alkuperästä ja vaikutuksesta: kierrätysmuovikomposiitti, Itämerestä kerätty levä, luonnonkuidut ja perinteiset käsityötekniikat kertovat halusta tehdä elinkaaren näkökulmasta parempia valintoja. Kestävyys tarkoittaa myös tunnesidettä: muistoja, kehollisia kokemuksia, kodin tuntua.
Näyttelyn kuratoinnista ja tuottamisesta vastaa Saara Renvall ja Elina Aalto. Juryssä oli tänä vuonna lisäksi Habitaren Creative Lead Päivi Helander ja vaihtuvana jäsenenä Habitare Talents -näyttelyssä vuonna 2025 nähty muotoilja Reeta Laine.
“Valoratkaisut, pienkalusteet ja arjen pienet esineet hallitsevat tänä vuonna. Esine ei enää perustele olemassaoloaan pelkällä funktiolla, vaan se on veistos, tunnelma tai teko. Tekstiileissä käsityön arvostus näkyy vahvasti, materiaaleissa raaka arkaaisuus jatkaa trendinään ja innovaatiot vievät pidemmälle: ”merilevä tai perinteiset värjäysmenetelmät kertovat, että merkitystä etsitään jo raaka-aineesta asti”, kuvailee Elina Aalto.
Saara Renvall jatkaa: “Collectible design heijastaa aikaa. Kun tie teolliseen tuotantoon on taloudellisesti yhä hankalampi, suunta yksittäiskappaleisiin on sekä välttämättömyys että valinta. Suomalainen artisaanius vahvistuu.”
Habitare Protos 2026 muotoilijat ovat:
Laura Grönlund, työryhmä Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti & Yudai Toyama, Netta Kandelin, Hanna Larissa Klie, Petra Lahti, Riikka Peltola, Julia Postrzech, työryhmä Julia Postrzech & Emma Sjöholm, Olya Tsikhanchuk & Iiro Tujula (Studio Oi), You-Chia Chen & Yi-Chiao Tien (Studio D-ja)
A SHEET OF MIRROR
Studio D-ja
Yhdestä kierrätetystä Durat-kierrätysmuovikomposiittilevystä CNC-leikattu A Sheet of Mirror tutkii kaksiulotteisen materiaalin ja kolmiulotteisen esineen välistä rajaa. Peiliveistoksen kaikki osat syntyvät yhden yhtenäisen leikkausviivan kautta. Suunnittelussa on pyritty minimoimaan materiaalihukka ja kuljetuksen vaikutukset, mutta maksimoimaan visuaalinen ilme värien ja leikkisän muotokielen avulla.
Helsinkiläinen Studio D-ja on sisustusarkkitehti Yi-Chiao Tienin ja tekstiilisuunnittelija You-Chia Chenin perustama suunnittelutoimisto. He työskentelevät esineiden, tekstiilin ja tilasuunnittelun parissa luoden vuoropuhelua materiaalin ja muodon välille.
www.studiodja.com | @studio.d_ja
KRUNA
Hanna Larissa Klie
Pitkien auringonlaskujen hehkusta sekä Helsingin Kruununhaan sävyistä inspiroitunut Kruna on tekstiiliteos, joka tuo ulkotilan ohikiitävät tunnelmat osaksi sisätilaa. Se toimii samanaikaisesti seinälle asetettavana teoksena ja akustisena elementtinä. Tuftattu tekstiiliteos muistuttaa hienovaraisesti ihmisen perustavanlaatuisesta tarpeesta luontoon, rauhaan ja yhteyteen.
Hanna Larissa Klie on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka yhdistää työssään tieteellisen tutkimuksen, intuition ja käytännöllisyyden. Hänen työskentelyään ohjaa tarve suunnitella esineitä, joista tulee käyttäjilleen merkityksellisiä ja jotka kannustavat kiintymykseen ja säilyttämiseen.
@studioklie
HÄIVE
Netta Kandelin
Verho–tilanjakaja Häive liikkuu materiaalin ja tuotteen rajapinnassa yhdistäen puisen viilupinnan läpikuultavaan tekstiiliin. Kahden erilaisen materiaalin ominaisuudet luovat vuoropuhelun valon ja varjon sekä avoimuuden ja suojan välille. Häive mukautuu eri käyttötarkoituksiin ja mittakaavoihin toimien sekä käyttöesineenä että tilallisena elementtinä.
Netta Kandelin on sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun parissa työskentelevä muotoilija, jonka lähestymistapa on materiaalilähtöinen ja kokeileva. Hänen työskentelynsä pohjautuu käytännön tekemiseen ja materiaalien mahdollisuuksien tutkimiseen.
nettakandelin.com | @nettakandelin
BARNACLE
Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti & Yudai Toyama
Barnacle-valaisin on saanut inspiraationsa Itämerestä, ja samalla se käsittelee rehevöitymisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Varjostimen käsintehty paperi on valmistettu Cladophora (viherahdinparta) -levästä, jonka rehevöitymisestä johtuva liikakasvu tukahduttaa muuta meriluontoa. Levää keräämällä poistetaan ylimääräisiä ravinteita merestä, ja se voidaan muuntaa visuaalisesti kiinnostavaksi materiaaliksi.
Aalto-yliopiston Contemporary Design -ohjelman opiskelijat Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti ja Yudai Toyama tutkivat kartoittavat tulevaisuuden materiaalimahdollisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia muotoilun kautta. Kolmikon kiinnostuksen kohteet ulottuvat puutyöstä keramiikkaan, lasiin, tekstiileihin ja spekulatiiviseen muotoiluun.
@yudaitoyamadesign | @majaolli | @sick__times
PAPILIO
Petra Lahti
Papilio on valaisin, joka tutkii valon, materiaalien ja modulaarisen rakenteen suhdetta. Valaisin liikkuu veistoksellisuuden ja käytännöllisyyden rajapinnassa: metallin ja kankaan yhdistelmä luo kontrastikkaan, mutta herkän vuoropuhelun.
Petra Lahti on sisustusarkkitehti, joka lähestyy suunnittelua intuitiivisesti ja herkästi sekä ympäristöä havainnoiden. Häntä kiinnostaa ihmisen, kalusteiden ja ympäristön välinen suhde sekä tilojen merkityksellisyys osana arkea.
@petra.lahti
A LITTLE SOMETHING SHELF
Studio Oi
A Little Something Shelf on pieni esine, jolla on suuri identiteetti. Se on paikka tärkeiden esineiden esillepanoon – väritykseltään rohkea, mutta muodoltaan yksinkertainen, yhtä aikaa taide-esine ja hylly.
Studio Oi yhdistää kaksi eritaustaista luovaa tekijää: Olya Tsikhanchuk on kuvittaja, taiteilija ja graafinen suunnittelija, ja Iiro Tujula on kuvaamataidon ja käsityön opettaja, valokuvaaja ja muotoilija. Luovina kumppaneina he työskentelevät taiteen, muotoilun ja käsityön välillä. Heidän ilmaisunsa on yhtä aikaa minimalistista ja maksimalistista, leikkisää ja käytännöllistä, aina aitoutta, uteliaisuutta ja iloa korostaen.
studiooi.fi | @_studio_oi
HOME
Riikka Peltola
HOME-seinätekstiili on tulkinta perinteisistä seinävaatteista, joita käytettiin eristämään ja kaunistamaan kotia. Osa puuvillapellavaisesta loimesta on värjätty ennen kudontaa puna- ja keltasipulin kuorilla, ja työssä on hyödynnetty kuidun jäykkyyttä ja sen kykyä toistaa värejä. Käsinkudotuista paneeleista koostuva teos muodostaa viitteellisen pehmeän kotimaiseman.
Riikka Peltola on Aalto-yliopistosta valmistunut vaatesuunnittelija ja tekstiilitaiteilija, joka pyrkii työssään ymmärtämään materiaalien taakse kätkeytyvää elämää osana rihmaston kaltaista ekologiaa. Peltolan teoksissa ajan ja muistin kerrostumat linkittyvät. Materiaalisuuteen sidottujen emotionaalisten yhteyksien rakentaminen on hänen työnsä keskiössä ja töiden syntyprosessissa on olennaista uneksiminen ja näkymättömän tulkitseminen tekstiilin keinoin.
www.riikkapeltola.com | @riikkapelt
THIS LAMP HAS FEELINGS
Julia Postrzech
Teräksinen valaisinkokoelma viittaa hienovaraisesti ihmisen olemukseen ja hyödyntää taipumustamme liittää elottomiin esineisiin inhimillisiä piirteitä. Jokainen valaisin esittää paria, joka kommunikoi keskenään sanattomasti.
Julia Postrzech on sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija, jonka ideat saavat alkunsa havainnoista, keskusteluista ja kerätyistä materiaaleista. Hän pyrkii ilmentämään ihmisen psykologiasta, käyttäytymisestä havaitsemansa oivallukset elementeiksi fyysisissä esineissä ja tiloissa.
www.juliapostrzech.com | @juliapostrzech
ULPU
Laura Grönlund
Ulpu on luonnosta inspiroitunut seinävalaisin, joka kunnioittaa suomalaista lasinvalmistuksen perinnettä. Yhdistämällä lasinpuhallustekniikan pehmeään ja pelkistettyyn muotoon teos antaa koristeellisuuden syntyä valmistusmenetelmän ja käsityön kautta. Valaisin synnyttää mielikuvan kesäpäivistä ja veden välkkeestä.
Laura Grönlund on suunnittelija, jonka työskentelyä ohjaavat keveys ja materiaalilähtöisen kokeilun ilo. Hänelle luovassa työskentelyssä on tilaa sattumille ja yllätyksellisyydelle. Inspiraatio löytyy usein luonnon herättämistä tunteista ja muistoista.
@lauragronlund
PICK ME BOWL
Julia Postrzech & Emma Sjöholm
Pick Me Bowl leikittelee muodolla ja ilmaisulla yhdistellen lautasen, tarjottimen ja hedelmäkorin ominaisuuksia. Teos antaa uuden muodon perinteiselle tarjoiluastialle luoden monikäyttöisen esineen niin sisä- kuin ulkotiloihin. Pieneen kokoelmaan kuuluu kolme versiota: Loop, Handle ja Hook.
Julia Postrzech & Emma Sjöholm yhdistävät työssään psykologian, muotojen ja järjestelmien tutkimusta ja uudelleentulkitsevat tuttuja esinetyyppejä yllättäviksi esineiksi. Heidän työnsä painottaa inhimillistä muotoilua, jossa keskiössä ovat esineiden muovaamat kokemukset ja hyvinvointi. Miten me kohtaamme esineen, ja miten esine kohtaa meidät?
www.juliapostrzech.com | @juliapostrzech www.emmsio.com | @emmsio
Lisätiedot:
Päivi Helander, Creative Lead, Habitare, puh. +358 40 588 4211, studio@paivihelander.fi
Habitare Protos -kuvat ovat ladattavissa täältä. Valokuvaaja: Aava Eronen.
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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