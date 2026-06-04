Käsityö, materiaali ja tunne – Habitare Protos 2026 muotoilijat julkistettu

Materiaalivalinnoissa korostuu tietoisuus alkuperästä ja vaikutuksesta: kierrätysmuovikomposiitti, Itämerestä kerätty levä, luonnonkuidut ja perinteiset käsityötekniikat kertovat halusta tehdä elinkaaren näkökulmasta parempia valintoja. Kestävyys tarkoittaa myös tunnesidettä: muistoja, kehollisia kokemuksia, kodin tuntua.

Näyttelyn kuratoinnista ja tuottamisesta vastaa Saara Renvall ja Elina Aalto. Juryssä oli tänä vuonna lisäksi Habitaren Creative Lead Päivi Helander ja vaihtuvana jäsenenä Habitare Talents -näyttelyssä vuonna 2025 nähty muotoilja Reeta Laine.

“Valoratkaisut, pienkalusteet ja arjen pienet esineet hallitsevat tänä vuonna. Esine ei enää perustele olemassaoloaan pelkällä funktiolla, vaan se on veistos, tunnelma tai teko. Tekstiileissä käsityön arvostus näkyy vahvasti, materiaaleissa raaka arkaaisuus jatkaa trendinään ja innovaatiot vievät pidemmälle: ”merilevä tai perinteiset värjäysmenetelmät kertovat, että merkitystä etsitään jo raaka-aineesta asti”, kuvailee Elina Aalto.

Saara Renvall jatkaa: “Collectible design heijastaa aikaa. Kun tie teolliseen tuotantoon on taloudellisesti yhä hankalampi, suunta yksittäiskappaleisiin on sekä välttämättömyys että valinta. Suomalainen artisaanius vahvistuu.”

Habitare Protos 2026 muotoilijat ovat:

Laura Grönlund, työryhmä Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti & Yudai Toyama, Netta Kandelin, Hanna Larissa Klie, Petra Lahti, Riikka Peltola, Julia Postrzech, työryhmä Julia Postrzech & Emma Sjöholm, Olya Tsikhanchuk & Iiro Tujula (Studio Oi), You-Chia Chen & Yi-Chiao Tien (Studio D-ja)

A SHEET OF MIRROR

Studio D-ja

Yhdestä kierrätetystä Durat-kierrätysmuovikomposiittilevystä CNC-leikattu A Sheet of Mirror tutkii kaksiulotteisen materiaalin ja kolmiulotteisen esineen välistä rajaa. Peiliveistoksen kaikki osat syntyvät yhden yhtenäisen leikkausviivan kautta. Suunnittelussa on pyritty minimoimaan materiaalihukka ja kuljetuksen vaikutukset, mutta maksimoimaan visuaalinen ilme värien ja leikkisän muotokielen avulla.

Helsinkiläinen Studio D-ja on sisustusarkkitehti Yi-Chiao Tienin ja tekstiilisuunnittelija You-Chia Chenin perustama suunnittelutoimisto. He työskentelevät esineiden, tekstiilin ja tilasuunnittelun parissa luoden vuoropuhelua materiaalin ja muodon välille.

www.studiodja.com | @studio.d_ja

KRUNA

Hanna Larissa Klie

Pitkien auringonlaskujen hehkusta sekä Helsingin Kruununhaan sävyistä inspiroitunut Kruna on tekstiiliteos, joka tuo ulkotilan ohikiitävät tunnelmat osaksi sisätilaa. Se toimii samanaikaisesti seinälle asetettavana teoksena ja akustisena elementtinä. Tuftattu tekstiiliteos muistuttaa hienovaraisesti ihmisen perustavanlaatuisesta tarpeesta luontoon, rauhaan ja yhteyteen.

Hanna Larissa Klie on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka yhdistää työssään tieteellisen tutkimuksen, intuition ja käytännöllisyyden. Hänen työskentelyään ohjaa tarve suunnitella esineitä, joista tulee käyttäjilleen merkityksellisiä ja jotka kannustavat kiintymykseen ja säilyttämiseen.

@studioklie

HÄIVE

Netta Kandelin

Verho–tilanjakaja Häive liikkuu materiaalin ja tuotteen rajapinnassa yhdistäen puisen viilupinnan läpikuultavaan tekstiiliin. Kahden erilaisen materiaalin ominaisuudet luovat vuoropuhelun valon ja varjon sekä avoimuuden ja suojan välille. Häive mukautuu eri käyttötarkoituksiin ja mittakaavoihin toimien sekä käyttöesineenä että tilallisena elementtinä.

Netta Kandelin on sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun parissa työskentelevä muotoilija, jonka lähestymistapa on materiaalilähtöinen ja kokeileva. Hänen työskentelynsä pohjautuu käytännön tekemiseen ja materiaalien mahdollisuuksien tutkimiseen.

nettakandelin.com | @nettakandelin





BARNACLE

Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti & Yudai Toyama

Barnacle-valaisin on saanut inspiraationsa Itämerestä, ja samalla se käsittelee rehevöitymisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Varjostimen käsintehty paperi on valmistettu Cladophora (viherahdinparta) -levästä, jonka rehevöitymisestä johtuva liikakasvu tukahduttaa muuta meriluontoa. Levää keräämällä poistetaan ylimääräisiä ravinteita merestä, ja se voidaan muuntaa visuaalisesti kiinnostavaksi materiaaliksi.

Aalto-yliopiston Contemporary Design -ohjelman opiskelijat Viivi Hirvikangas, Olli Majalahti ja Yudai Toyama tutkivat kartoittavat tulevaisuuden materiaalimahdollisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia muotoilun kautta. Kolmikon kiinnostuksen kohteet ulottuvat puutyöstä keramiikkaan, lasiin, tekstiileihin ja spekulatiiviseen muotoiluun.

@yudaitoyamadesign | @majaolli | @sick__times



PAPILIO

Petra Lahti

Papilio on valaisin, joka tutkii valon, materiaalien ja modulaarisen rakenteen suhdetta. Valaisin liikkuu veistoksellisuuden ja käytännöllisyyden rajapinnassa: metallin ja kankaan yhdistelmä luo kontrastikkaan, mutta herkän vuoropuhelun.

Petra Lahti on sisustusarkkitehti, joka lähestyy suunnittelua intuitiivisesti ja herkästi sekä ympäristöä havainnoiden. Häntä kiinnostaa ihmisen, kalusteiden ja ympäristön välinen suhde sekä tilojen merkityksellisyys osana arkea.

@petra.lahti

A LITTLE SOMETHING SHELF

Studio Oi

A Little Something Shelf on pieni esine, jolla on suuri identiteetti. Se on paikka tärkeiden esineiden esillepanoon – väritykseltään rohkea, mutta muodoltaan yksinkertainen, yhtä aikaa taide-esine ja hylly.

Studio Oi yhdistää kaksi eritaustaista luovaa tekijää: Olya Tsikhanchuk on kuvittaja, taiteilija ja graafinen suunnittelija, ja Iiro Tujula on kuvaamataidon ja käsityön opettaja, valokuvaaja ja muotoilija. Luovina kumppaneina he työskentelevät taiteen, muotoilun ja käsityön välillä. Heidän ilmaisunsa on yhtä aikaa minimalistista ja maksimalistista, leikkisää ja käytännöllistä, aina aitoutta, uteliaisuutta ja iloa korostaen.

studiooi.fi | @_studio_oi



HOME

Riikka Peltola

HOME-seinätekstiili on tulkinta perinteisistä seinävaatteista, joita käytettiin eristämään ja kaunistamaan kotia. Osa puuvillapellavaisesta loimesta on värjätty ennen kudontaa puna- ja keltasipulin kuorilla, ja työssä on hyödynnetty kuidun jäykkyyttä ja sen kykyä toistaa värejä. Käsinkudotuista paneeleista koostuva teos muodostaa viitteellisen pehmeän kotimaiseman.

Riikka Peltola on Aalto-yliopistosta valmistunut vaatesuunnittelija ja tekstiilitaiteilija, joka pyrkii työssään ymmärtämään materiaalien taakse kätkeytyvää elämää osana rihmaston kaltaista ekologiaa. Peltolan teoksissa ajan ja muistin kerrostumat linkittyvät. Materiaalisuuteen sidottujen emotionaalisten yhteyksien rakentaminen on hänen työnsä keskiössä ja töiden syntyprosessissa on olennaista uneksiminen ja näkymättömän tulkitseminen tekstiilin keinoin.

www.riikkapeltola.com | @riikkapelt



THIS LAMP HAS FEELINGS

Julia Postrzech

Teräksinen valaisinkokoelma viittaa hienovaraisesti ihmisen olemukseen ja hyödyntää taipumustamme liittää elottomiin esineisiin inhimillisiä piirteitä. Jokainen valaisin esittää paria, joka kommunikoi keskenään sanattomasti.

Julia Postrzech on sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija, jonka ideat saavat alkunsa havainnoista, keskusteluista ja kerätyistä materiaaleista. Hän pyrkii ilmentämään ihmisen psykologiasta, käyttäytymisestä havaitsemansa oivallukset elementeiksi fyysisissä esineissä ja tiloissa.

www.juliapostrzech.com | @juliapostrzech





ULPU

Laura Grönlund

Ulpu on luonnosta inspiroitunut seinävalaisin, joka kunnioittaa suomalaista lasinvalmistuksen perinnettä. Yhdistämällä lasinpuhallustekniikan pehmeään ja pelkistettyyn muotoon teos antaa koristeellisuuden syntyä valmistusmenetelmän ja käsityön kautta. Valaisin synnyttää mielikuvan kesäpäivistä ja veden välkkeestä.

Laura Grönlund on suunnittelija, jonka työskentelyä ohjaavat keveys ja materiaalilähtöisen kokeilun ilo. Hänelle luovassa työskentelyssä on tilaa sattumille ja yllätyksellisyydelle. Inspiraatio löytyy usein luonnon herättämistä tunteista ja muistoista.

@lauragronlund

PICK ME BOWL

Julia Postrzech & Emma Sjöholm

Pick Me Bowl leikittelee muodolla ja ilmaisulla yhdistellen lautasen, tarjottimen ja hedelmäkorin ominaisuuksia. Teos antaa uuden muodon perinteiselle tarjoiluastialle luoden monikäyttöisen esineen niin sisä- kuin ulkotiloihin. Pieneen kokoelmaan kuuluu kolme versiota: Loop, Handle ja Hook.

Julia Postrzech & Emma Sjöholm yhdistävät työssään psykologian, muotojen ja järjestelmien tutkimusta ja uudelleentulkitsevat tuttuja esinetyyppejä yllättäviksi esineiksi. Heidän työnsä painottaa inhimillistä muotoilua, jossa keskiössä ovat esineiden muovaamat kokemukset ja hyvinvointi. Miten me kohtaamme esineen, ja miten esine kohtaa meidät?

www.juliapostrzech.com | @juliapostrzech www.emmsio.com | @emmsio

Lisätiedot:

Päivi Helander, Creative Lead, Habitare, puh. +358 40 588 4211, studio@paivihelander.fi

Habitare Protos -kuvat ovat ladattavissa täältä. Valokuvaaja: Aava Eronen.

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026