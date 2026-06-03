Helsingin torit tarjoavat nuorille maksuttomia myyntipaikkoja Helsinki-päivänä
5.6.2026 13:45:05 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat tarjoaa nuorille maksuttomia myyntipaikkoja Hakaniementorilta ja Hietalahdentorilta Helsinki-päivänä perjantaina 12. kesäkuuta. Nuorten toripäivä kutsuu kokeilemaan torimyyntiä matalalla kynnyksellä – olipa myynnissä itse tehtyä taidetta, käsitöitä, leivonnaisia tai kirpputorilöytöjä.
Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävässä nuorten toripäivässä nuoret voivat tulla myymään joko itse valmistamiaan tuotteita tai kirpputoritavaraa kahdelle Helsingin keskeiselle torille. Hakaniementorilla painottuvat itse tehdyt tuotteet, kuten taide, käsityöt, teokset ja herkut. Hietalahdentorilla kiertoon voi laittaa esimerkiksi vaatteita, kirjoja, astioita ja sisustusesineitä.
Myyntipöydät ovat valmiina, joten osallistujan tarvitsee tuoda mukanaan vain myytävät tuotteet. Paikat ovat yksityishenkilöille maksuttomia Helsinki-päivän kunniaksi. Alaikäisten osallistujien osalta aikuinen voi tehdä varauksen.
Kesätyöpaikkojen saaminen voi olla monelle nuorelle vaikeaa. Nuorten toripäivä tarjoaa vaihtoehtoisen tavan hankkia omia tuloja, testata omaa ideaa ja kokeilla, voisiko harrastuksesta, taidosta tai kiinnostuksen kohteesta syntyä myös pientä ansaintaa.
– Haluamme madaltaa kynnystä tulla torille ja näyttää, että torimyynti voi olla myös nuorten, luovien tekijöiden ja ensikertalaisten paikka. Yhden päivän myyntikokemus voi toimia alkukipinänä jopa torimyynnin uudelle yrittäjätarinalle, sanoo Kaupunkitilat Oy:n luova johtaja Petra Majander.
Torit elävät ajassa
Nuorten toripäivä on osa Helsingin Kaupunkitilojen työtä, jossa kaupungin toreja kehitetään yhtenä elävän kaupunkikulttuurin osa-alueena. Torit ovat perinteisiä kauppapaikkoja, mutta myös joustavia kaupunkitiloja, joihin mahtuu eri-ikäisiä tekijöitä, uusia ideoita ja yhden päivän kokeiluja.
Torien päiväpaikat tarjoavat helpon tavan kokeilla torimyyntiä ilman pitkäaikaista sitoutumista. Nuorelle toripäivä voi olla mahdollisuus saada palautetta omista tuotteista, harjoitella asiakaskohtaamisia, kokeilla yrittäjämäistä tekemistä käytännössä tai ansaita rahaa omalla osaamisella. Yhden päivän kokeilu voi parhaimmillaan rohkaista jatkamaan myyntiä myös myöhemmin.
Näin mukaan Nuorten toripäivään
Nuorten toripäivä järjestetään Helsinki-päivänä perjantaina 12.6. Myynti on mahdollista klo 9–18 välillä.
Hakaniementori: itse valmistetut tuotteet, taide, käsityöt, teokset ja leivonnaiset
Hietalahdentori: kirpputorimyynti ja käytetyt tavarat
Myyntipaikan saa hakemalla maksuttoman myyntiluvan ja varaamalla paikan toripaikkojen varausjärjestelmästä osoitteessa helsingintorit.fi/toripaikat viimeistään keskiviikkona 10.6.2026. Lomakkeesta valitaan Helsinki-päivän 12.6. myyntipaikka. Hyväksytyn myyntiluvan jälkeen osallistuja saa sähköpostitse tarkemmat ohjeet toripäivää varten.
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Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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