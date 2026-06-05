MTK: Karhunmetsästyksen tulee perustua kiintiömetsästykseen

MTK: Puutteellinen data vääristää kuvaa peltoviljelyn päästöistä 1.6.2026 06:00:00 EEST | Tiedote

Maatalouden päästöjen osuus Suomen kasvihuonekaasulaskennassa perustuu edelleen osittain puutteelliseen tietoon. MTK pitää tilannetta viljelijöiden kannalta ongelmallisena, sillä tarkempaa ja ajantasaisempaa mittausdataa olisi ollut käytettävissä jo vuosia. Kun tietoa ei hyödynnetä, peltoviljelyn päästöt näyttävät todellisuutta suuremmilta ja epävarmemmilta kuin ne ovatkaan.