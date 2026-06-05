Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK: Karhunmetsästyksen tulee perustua kiintiömetsästykseen

5.6.2026 14:58:06 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Jaa

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore ennakkopäätös vahvisti viime vuonna Pohjois-Karjalaan myönnetyt poikkeusluvat lainvoimaisiksi. Päätös luo merkittävän oikeudellisen pohjan karhukannan hallintaa koskevan sääntelyn jatkovalmistelulle. MTK:n mukaan karhunmetsästyksen toimintamalleja on kuitenkin tarpeen päivittää, jotta kannanhoidollisen metsästyksen vaikuttavuus voidaan turvata.

Karhunmetsästystä koskevassa valmistelussa keskeinen kysymys on, toteutetaanko ensi syksyn metsästys nykyiseen pyyntilupajärjestelmään perustuen vai siirrytäänkö kiintiömetsästykseen. Jälkimmäinen toimintamalli on ollut käytössä poronhoitoalueella koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Eduskunta muutti metsästyslakia joulukuussa siten, että karhun kiintiömetsästys on mahdollista koko maassa.

MTK katsoo, että karhunmetsästys tulee jatkossa järjestää kiintiömetsästykseen perustuvaksi. Tämä mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen kohdentamisen laajemmalla alueella Suomen karhutihentymiin. KHO:n ennakkopäätös koskee itäisen kannanhoitoalueen erityisolosuhteita, joissa karhutiheys ja vahingot ovat valtakunnallisesti korkeimpia.

”Jos ensi syksyn metsästyksen malli perustuu nykymuotoiseen pyyntilupiin perustuvaksi, on olemassa suuri riski, että metsästyksen kohdentaminen laajemman alueen karhutihentymiin estyy jälleen uusien valitusprosessien myötä. Lisäksi on epävarmaa sekin, että myöntäisikö riistakeskus yhtään poikkeuslupaa laajemmalle alueelle”, MTK:n kenttäjohtaja ja riistapolitiikan asiantuntija Timo Leskinen kommentoi.

MTK:n mukaan vahinkojen hallinta ja ihmisten turvallisuuden varmistaminen edellyttävät, että karhunmetsästystä voidaan kohdentaa kaikkiin keskeisiin karhutihentymiin. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa tehokkaimmin kiintiömetsästykseen perustuvalla sääntelyllä. Tarve kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämiselle koskee itäisen alueen ohella myös keskistä ja läntistä kannanhoitoaluetta.

Lisätietoja:

Timo Leskinen, kenttäjohtaja, riistapolitiikan asiantuntija, MTK, p. +358 40 075 4235

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Komission esitys ei ratkaise lannoitemarkkinoiden kriisiä - ruoantuotannon turvaaminen vaatii kansallisia päätöksiä19.5.2026 19:07:07 EEST | Tiedote

Euroopan komissio julkisti tiistaina lannoitteita koskevan toimintasuunnitelmansa. Komissio esittää suunnitelmassaan ratkaisuja lannoitesektorin Iranin sodasta johtuvan kriisitilanteen helpottamiseksi. MTK pitää komission avausta tärkeänä, mutta korostaa, että esitettyjen toimien on oltava mittaluokaltaan riittäviä vastaamaan tilanteen vakavuuteen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye