KORJATTU TIEDOTE// typo työllistymismäärässä// VAMKissa juhlittiin valmistuneita – 85 % työllistyy vuoden sisällä valmistumisestaan

Vaasan ammattikorkeakoulusta kevätlukukauden aikana valmistuneista 243 suoritti AMK-tutkinnon ja 100 maisteritasoisen YAMK-tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi yli 8 % viime keväästä ja ylempien AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi yli 20 %. Valmistuneista noin 14% oli lukuvuosimaksun maksaneita EU:n ulkopuolelta tulleita kansainvälisiä osaajia. Tilastojen mukaan kaikista vuonna 2023 VAMKista valmistuneista lähes 86(*) prosentilla oli työpaikka vuosi valmistumisensa jälkeen ja 70 % työskenteli länsirannikon alueella.

Koulutusvararehtori Sanna Valliaro onnittelee kaikkia valmistuneita:

”Olette saavuttaneet merkittävän virstanpylvään ja toivotankin teille onnea tulevaisuuteen koko Vaasan ammattikorkeakoulun puolesta. Olette nyt VAMKin alumneja ja edelleen tärkeä osa korkeakouluyhteisöämme. Opintojen päättyminen on yhden elämänvaiheen loppu, mutta se myös avaa oven uusille mahdollisuuksille.”

Työelämälähtöiset opinnot työllistymisen tukena

Alun perin Kiinasta kotoisin oleva Yue Zhang Vaaranmaa valmistui tänä keväänä kansainvälisen kaupan tradenomiksi englanninkielisestä International Business tutkinto-ohjelmasta. Hän pääsi töihin hankinnan tehtäviin Wärtsilään jo opiskelujen aikana ja työskentelee siellä edelleen.

Hänen kokemuksensa VAMKissa opiskelusta oli positiivinen ja inspiroiva.

”Opettajat olivat helposti lähestyttäviä ja tukivat opiskelijoita opintojen aikana. Oppimisympäristö oli rohkaiseva, erityisesti kun teimme ryhmätöitä eri kulttuureista ja eri koulutustaustoista tulevien opiskelijoiden kesken. Nämä hetket opettivat sopeutumaan erilaisiin työskentely- ja ajattelutapoihin, mistä on paljon hyötyä työelämässä ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa”, sanoo Vaaranmaa.

Kaikkein parasta olivat kurssit, jotka liittyivät oikeiden yritysten tarpeisiin ja käytännön projekteihin.

”Yritysprojektit valmistivat meitä kohtaamaan työelämän todellisuuden valmistumisen jälkeen. Ne olivat myös erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia paikallisten yritysten ja työnantajien kanssa”, Vaaranmaa toteaa.

Syksyllä Vaaranmaa jatkaa opintojaan Vaasassa Hankenilla Marketing and Management -maisteriohjelmassa.

Yhteisöllisyyttä verkko-opinnoissa

Tampereelta kotoisin oleva ja Jyväskylässä asuva Mirca Mäensivu-Puukko valmistui sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon keväällä 2026. Hän tekee asiantyötä kirkossa ja hakeutui jatko-opintoihin, koska halusi syventää osaamistaan yksittäisiä kursseja laajemmin.

”Halusin heittäytyä mukaan pitkäkestoiseen oppimisprosessiin, jossa joutuu ja saa tarkastella asioita myös oman kuplan ja ammattirajojen ulkopuolelta”, hän kertoo.

Vaasan ammattikorkeakoulu valikoitui opiskelupaikaksi, koska Mäensivu-Puukon työalue kattaa kolmen maakunnan alueen, johon myös Vaasa kuuluu. Siksi kaupunki tuntui luontevalta opiskelupaikalta.

”Verkko-opinnot olivat työn vuoksi käytännössä ainoa mahdollinen vaihtoehto, ja tutustuin etukäteen paljon siihen, mitä VAMKista kirjoitettiin ja kerrottiin. Lopulta opinnot eivät kuitenkaan olleet vain sitä, mitä olin toivonut – ne olivat enemmän”, hän iloitsee.

Kansallisen ammattikorkeakouluista valmistuneiden AVOP-kyselyn mukaan Vaasan ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus on Suomen parasta. Opiskelu VAMKissa oli Mäenpää-Puukon mukaan samaan aikaan innostavaa, opettavaista ja monella tavalla myös yllättävän koskettavaa.

”Olen tehnyt aiemmin vuosia esihenkilötyötä, vastuullisia projektijohtamisen tehtäviä ja viimeiset noin kymmenen vuotta vaativia asiantuntijatehtäviä, joissa jatkuvasti vastataan, huolehditaan, ennakoidaan ja järjestetään asioita muille. Siksi minulle oli lähes hämmentävä kokemus huomata, että nyt minä sain olla se, josta huolehditaan. Saimme osallistua hyvin valmistelluille ja korkeatasoisille luennoille, meitä kannustettiin, kuunneltiin ja huomioitiin aidosti. Oli merkityksellinen kokemus saada itsekin olla kannateltavana, ohjattavana, kannustettuna. Ihmettelen sitä edelleen, mutta ennen kaikkea olen siitä kiitollinen”, hän pohtii.

Opinnäytetyöprosessia Mäenpää-Puukko kuvailee valtavan opettavaiseksi ja ammatti-identiteettiä vahvistavaksi.

”Se ei ollut ainoastaan kiinnostava ja ammatillisesti kehittävä, vaan myös itseymmärrystä syventävä prosessi. Koen myös saaneeni opinnoista ikään kuin kylkiäisenä paljon lisää työni kannalta olennaista ymmärrystä esim. verkkopedagogiikasta ja siitä, mikä opiskelijan näkökulmasta tuntuu merkitykselliseltä. Se on ollut arvokasta”, Mäensivu-Puukko pohtii.

Hän kertoo olleensa yllättynyt siitä, miten vahva kollegiaalisuus ja yhteys voi syntyä myös verkossa.

”Myös opettajien suhde opiskelijoihin jäi mieleen. Meidän kokemustamme, ajatteluamme ja osaamistamme arvostettiin aidosti. Tuntui, että olimme yhdessä rakentamassa ajatuksia, laajentamassa ymmärrystä ja kurottamassa jotakin yhteistä kohti. Ja juuri se muuttaa maailmaa”, Mäenpää-Puukko toteaa.

Valmistumisen jälkeen Mäenpää-Puukko haluaa jatkaa kirkon asiantuntijatyössä ja kehittämisen parissa.

”Opinnot ovat vahvistaneet tunnetta siitä, että haluan olla rakentamassa hyvinvointia, osallisuutta ja yhteyttä ajassa, jossa ihmiset etsivät paljon merkitystä, suuntaa ja paikkaansa”, hän sanoo ja lisää:

”Lopulta kaikkein tärkeintä ei ehkä olekaan se, mitä tutkinnon aikana oppii yksin, vaan se, mitä alkaa nähdä yhdessä muiden kanssa.”

*Korjattu alkuperäisen tiedotteen typo. Oikea työllistymisprosentti on lähes 86.