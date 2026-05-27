Oulu Sinfonia tuo karnevaalitunnelmia Naantalin kirkkoon

Konsertin aloittaa ja sen päättää tsekkiläisen Antonín Dvorákin sävellykset. Karnevaalialkusoitto Carnival Overture op. 92 vie kuulijan energiseen ja hilpeään karnevaalitunnelmaan ja päätösnumero Slaavilainen tanssi nro 8 ei jää jälkeen konsertin alun riehakkaasta tunnelmasta.

Konsertin säveltäjänimien joukosta löytyy myös yhteys Ouluun: nuori ja lahjakas suomalais-amerikkalainen säveltäjä Lara Poe (s. 1993). Hänen uusi teoksensa, nyt kuultava Whirligig, on Naan­talin Musiikkijuhlien sekä Oulu Sinfonian ja Sinfonia Lahden orkesterien yhteistilaus, joka soitetaan nyt toista kertaa julkisesti. Oulu Sinfonian solisteina soittavat Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä, viulu ja alttoviulisti Atte Kilpeläinen. Orkesteria johtaa brittiläinen ylikapellimestari Rumon Gamba.

Harmonikka hurmaa Rymättylän kirkossa

Samana iltapäivänä saa hurmioitua myös toisessa konsertissa Rymättylän kirkossa klo 14. Konsertin keskiössä on harmonikka, jota soittaa kansainvälisesti menestynyt harmonikkataiteilija, kapellimestari Janne Valkeajoki. Hänet tunnetaan erityisesti uuden musiikin tulkitsijana ja kantaesittäjänä.

Iltapäiväkonsertin ohjelmassa on Magnus Lindbergin Accordion Jubilee -sarja, jonka säveltäjä on tehnyt yhteistyössä Valkeajoen kanssa. Muita säveltäjänimiä ovat ranskalaiset Claude Debussy ja cembalo- ja oopperasäveltäjänä arvostettu Jean-Philippe Rameau. Valkeajoki on saanut Rameau-levystään The New York Timesin vuoden 2024 parhaiden klassisten levyjen tunnustuksen.