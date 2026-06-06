SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Kokoomus tarjoilee vauhdin sokaisemaa tyhjää puhetta

Perholehdon mukaan kokoomuksen taakaksi tulee hukatun hallituskauden lisäksi viheliäinen vauhtisokeus.

– Ihmisten arjesta irtaantuneisuuden lisäksi ralliautoilla rellestävään Kokoomukseen on iskenyt vauhtisokeus. Orpo sortui selittelemään hallituksen heikkoa tulostaulua sillä, että pitäisi saada neljä vuotta lisää aikaa. Tosiasia on kuitenkin, ettei esimerkiksi julkinen terveydenhuolto kestä enää toista näin härskisti yksityistä terveysbisnestä pönkittävää hallitusta, jyrähtää Perholehto.

Perholehto pitää absurdina sitä, kuinka Kokoomus ihmettelee kannatuksensa mahalaskua naisten keskuudessa.

– Naiset ovat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suurimpia käyttäjiä että niiden suurin työntekijäryhmä. Siksikin juuri he kokevat ja näkevät ensimmäisinä, mitä tapahtuu, kun palveluista leikataan, asiakasmaksuja kasvatetaan ja hoitojonot kasvavat. Huomaamatta tuskin on jäänyt sekään, että perhevapaa- ja raskaussyrjinnän riskiä on lisätty tai että perusteettomat palkkaerot ovat yhä ratkaisematta, luettelee Perholehto.

– Naiset eivät hylkää Kokoomusta siksi, etteivät he osaa käyttää Exceliä tai laskinta vaan siksi, että he tuntevat hallituksen politiikan seuraukset liiankin hyvin arjessaan. On suorastaan typerryttävää edes esittää muuta, Perholehto linjaa.

Perholehto viittaa myös pääministeri Orpon esittelypuheenvuoroon.

– Orpo sanoi olevansa pahoillaan siitä, että joku väittää hänen haluavan heikentää naisten asemaa Suomessa. Se on inhimillistä. Ydinkysymys ei kuitenkaan voi olla se, mitä pääministeri itse tuntee. Jos ja kun naisten asemaa on heikennetty hallituksen politiikalla, ihmisillä on oikeus arvioida myös Orpoa tekojen ja tulosten perusteella.

– Tämä maa tarvitsee enemmän kuin jatkuvaa julkisten palveluiden alasajoa ja köyhien ohi kaahailua. Siksi SDP haluaa palauttaa nopean hoitoonpääsyn, vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja palauttaa tasa-arvon kunniaan.