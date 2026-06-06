SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen puheiden ja tekojen välillä on ammottava aukko
6.6.2026 15:18:00 EEST | SDP | Tiedote
– Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui linjapuheessaan perhevapaa- ja raskaussyrjinnästä, mutta hänen itse johtamansa hallitus lisää sitä helpottamalla perusteettomien pätkätöiden teettämistä. Orpo puhui myös siitä, miten lapsilla pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, mutta samaan aikaan hallitus on lisännyt köyhyydessä elävien lasten määrää 30 000 lapsella. Orpo puhui vakaasta arjesta, mutta hänen johtamansa hallitus lisää työelämän epävarmuutta ja pätkätöitä. Olikohan Orpon puhe Suomen ennätys siinä, miten suuri voi olla puoluejohtajan puheiden ja tekojen välinen ristiriita? SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kysyy.
– Puheensa lopuksi kokoomuksen Orpo julisti, että nyt ei ole oikea aika muuttaa Suomen suuntaa. Luulenpa, että tavalliset ihmiset ajattelevat toisin. Uusimpien tutkimuksien mukaan vain 14 % suomalaisista on sitä mieltä, että asiat ovat maassamme menossa oikeaan suuntaan. Tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että miten vieraantuneita tavallisten ihmisten arjesta Orpo ja kokoomus ovat. SDP on toista mieltä – me haluamme Suomelle uuden, reilumman suunnan, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
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