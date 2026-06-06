SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen puheiden ja tekojen välillä on ammottava aukko

– Puheensa lopuksi kokoomuksen Orpo julisti, että nyt ei ole oikea aika muuttaa Suomen suuntaa. Luulenpa, että tavalliset ihmiset ajattelevat toisin. Uusimpien tutkimuksien mukaan vain 14 % suomalaisista on sitä mieltä, että asiat ovat maassamme menossa oikeaan suuntaan. Tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että miten vieraantuneita tavallisten ihmisten arjesta Orpo ja kokoomus ovat. SDP on toista mieltä – me haluamme Suomelle uuden, reilumman suunnan, Näkkäläjärvi päättää.