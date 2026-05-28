Vuoden huiputus -kilpailun ylivoimaiseksi voittajaksi Atrian ja Arman Alizadin lihantuotantoa markkinoiva sarja “Oodi suomalaiselle ruoalle”.
6.6.2026 21:29:41 EEST | Greenpeace | Tiedote
Vuoden törkeimmästä viherpesuteosta jaettavan Vuoden Huiputus -palkinnon voittaja on Atrian ja tv-kasvo Arman Alizadin sarja “Oodi suomalaiselle ruoalle”. Voittaja julkistettiin lauantaina 6.6. Greenpeacen Nousu-festivaalien yhteydessä Helsingin Tekstin talolla. Greenpeacen järjestämässä Vuoden Huiputus -kilpailussa palkitaan viestintä- tai markkinointiteko, joka esittää katteettomia ympäristö- tai ilmastoväittämiä tai luo muuten harhaanjohtavia mielikuvia toiminnan kestävyydesta ja luontovaikutuksista. Voittaja päätettiin kilpailun verkkosivuilla yleisöäänestyksellä.
Kilpailussa oli tänä vuonna kolme ehdokasta. Metsä Groupin Lambi-tuotemerkin “Syntynyt rakkaudesta suomalaisiin metsiin” -mainoskampanja, St1-energiayhtiön ja Suomen Hiihtoliiton sponsoriyhteistyö, sekä Atrian ja tv-kasvo Arman Alizadin “Oodi suomalaiselle ruoalle” -mainossarja.
Yleisön ylivoimainen inhokki näistä ehdolla olleista mainoksista oli lopulta Atrian mainos, joka sai 3724 ääntä, eli liki 63% annetuista lähes 6000 äänestä. Toiseksi äänestyksessä tuli Lambin mainos ja kolmanneksi ST1.
Atrian “Oodi suomalaiselle ruoalle” -sarjassa TV-kasvo Arman Alizad “ottaa selvää miten suomalaista ruokaa tehdään”. Dokumentiksi kutsuttua sarjaa esitettiin Nelosella dokumenttisarjana, ja se löytyy edelleen Ruudusta. Sarjan sisältöjä oli julkaistu aiemmin sosiaalisessa mediassa. Sarja esittää ruusuisen kuvan lihantuotannosta, ja käsittelee esimerkiksi lihantuotannon eläinoikeus- ja ilmastokysymyksiä valikoiden. Esimerkiksi broilerintuotannon yhteydessä ei mainita, että liki neljä miljoonaa broileria hylätään vuosittain tautien takia, eikä eläintuotannon ilmastovaikutuksia käsitellä kuin pintapuolisesti. Sarjasta on tehty useita kanteluja muun muassa Julkisen sanan neuvostolle, sillä sitä esitettiin ilman, että katsojille tehtiin selväksi sen olevan sisältömarkkinointia. Sarjan taustalta löytyy mainostoimisto TBWA, jonka mukaan “sisältösarjan tavoitteena oli ensisijaisesti vahvistaa ja syventää viestiä Atrian suomalaisuudesta”.
“Se, että teholihatuontoa käsittelevä sarja ohittaa vielä vuonna 2026 alaan liittyvät eettiset- ja ympäristöongelmat on tunkkainen tuulahdus menneestä. Sarjan saama kritiikki ja Vuoden Huiputus -kilpailussa saavutettu menestys osoittavat, että ihmiset kyllä näkevät huiputuksen läpi”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen kommentoi.
“Samalla on syytä muistaa myös mainostoimistojen vastuu viherpesun tekijöinä. Mainos- ja viestintätoimistot eivät ole vain passiivisia koneiston osia, vaan vuonna 2026 ihmisillä on täysi oikeus odottaa, että mainostoimistot tietävät mitä viherpesu on ja osaavat välttää sitä”, Sipiläinen jatkaa.
Vuoden Huiputus-palkintogaalaan oli kutsuttu mahdollista palkintoa vastaanottamaan edustaja Atriasta, ST1:stä ja Metsä Groupista. Atria kieltäytyi saapumasta paikalle, joten kunniakirja toimitetaan heile postitse. Myös kampanjan suunnittelusta vastaavalle TBWA:lle on luvassa kunniakirja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
Touko SipiläinenGreenpeacen Suomen maajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
- metsät ja metsäpolitiikka
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