Veikkaus Oy

Milli-pelistä kahden miljoonan osuma - Loton potti jo 11,5 miljoonaa euroa

6.6.2026 23:06:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Lotossa ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Ensi lauantaina potissa on tarjolla 11,5 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 6, 12, 16, 19, 24, 31, ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 28 ja plusnumeroksi 27.

6+1-tuloksia oli pelattu kolme. Niillä voittaa noin 52 000 euroa. Yksi osui Veikkauksen sovelluksella pelanneelle kuopiolaiselle, yksi netissä pelanneelle rovaniemeläiselle ja yksi Forssan Prisman asiakkaalle.

Loton lisäarvonnassa on tarjolla kesä-heinäkuussa joka kierroksella ylimääräiset viisi 10 000 euron voittoa. Ne osuivat tänään Lapinlahdelle, Järvenpäähän, Heinolaan ja Helsinkiin (2). Tuttuun tapaan jaossa on joka viikko myös 500 kappaletta sadan euron voittoja.

Kaikilla tämänkin kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 3 4 5 5 4 7. Kuusi oikein -tuloksia löytyi yksi. 20 000 euron voitto napsahti Joensuuhun.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Melbourne 79. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon 16 kappaletta.

Milli-pelissä on tällä viikolla vietetty juhlaviikkoa ja päävoittona on ollut kaksi miljoonaa euroa. Tämän illan arvonta toikin yhden täysosuman rivillä 9, 12, 16, 24, 32 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 2. Tarkemmat voittotiedot Millistä kerrotaan sunnuntain aikana.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye