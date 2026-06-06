Historiallinen voitto Milli-pelistä - tänne rapsahti kaksi miljoonaa euroa
7.6.2026 10:39:29 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen yksivuotissynttäreitä tällä viikolla viettänyt Milli-peli sai historiansa viidennen päävoittajan lauantaina 6.6.2026.
Milli-pelissä on ollut synttäriviikon kunniaksi tuplattu päävoitto, eli kaksi miljoonaa euroa. Lauantain onnenkantamoinen, historian suurin Milli-voitto, osui Kouvolan Korian ABC-liikenneasemalla rivinsä pelanneen asiakkaan kuponkiin.
Kahden miljoonan euron voitto tuli rivillä 9, 12, 16, 24, 32 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 2.
- Mitä parhaimmat onnittelut Kouvolaan! Kahdella miljoonalla eurolla grillailee, mökkeilee ja vaikka reissailee kesäloman aikana aika kivasti. Tai miten sitten ikinä haluaakaan voitostaan nauttia. Täällä Veikkauksella olemme iloisia asiakkaamme voitosta ja tarjoamme miljonäärisalongissamme kunnon juhlakahvit voittajalle, jos vaan kulku osuu tänne Helsingin suuntaan, sanoo Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.
- Sellainen ponsi kuitenkin, että vaikka meillä pöytä katetaan tarvittaessa tosi nopeasti niin parin päivän varoaika olisi suotavaa. Yhteydessä voi siis olla asiakaspalveluumme ja ilmoitella saapumisestaan.
Millin juhlaviikko jatkuu vielä tänään sunnuntaina ja päävoitto on tuplasumma normaaliin, eli kaksi miljoonaa euroa. Peliaikaa on klo 21.45 saakka.
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