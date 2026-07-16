Tomaatinpunaisesta paloautosta uusi painos

Piksu-paloauto on uuden edessä. On koittanut muita paloautoja pienemmän Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla. Juuri tehtaalta valmistunut Piksu on innoissaan toimeen pääsemisestä, mutta ensimmäinen päivä silti jännittää. Millaisia muut paloautot ja heidän kuljettajansa ovat? Ymmärtäväthän kaikki paloasemalla varmasti, että Piksu ei ole tomaatinpunainen, vaan paloautonpunainen paloauto? Kun ensimmäinen pelastustehtävä alkaa, ei touhukas pieni paloauto laitevian vuoksi pääsekään mukaan tehtävään. Toisen hälytyksen saapuessa Piksu kuitenkin onnistuu, ja osoittautuu korvaamattomaksi avuksi paloaseman porukalle.



Tomaatinpunainen paloauto kertoo ensimmäisen päivän jännittävyydestä, ja se sopii tueksi esimerkiksi päiväkodin tai esikoulun aloittamiseen. Piksun seikkailuja on inspiroinut Pohjois-Karjalan pelastusaseman ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa muita pienempi paloauto PK1515. Kuvakirjan ihastuttavan kuvituksen on tehnyt Anna Helminen.



Joensuussa asuva Henna Johansson (s. 1991) on ekonomi ja viestinnän ammattilainen. Tomaatinpunainen paloauto – suurenmoisen Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla on hänen esikoislastenkirjansa. Tarina sai inspiraationsa Hennan ensihoitajana työskentelevän puolison kertomuksista pelastusaseman arjesta, työkaveristaan Terosta sekä aseman tuoreesta lisäyksestä: pienestä paloautosta.

JOHANSSON, HENNA : Tomaatinpunainen paloauto – suurenmoisen Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla

25 sivua

ISBN 9789523813229

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026 (2. painos)

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