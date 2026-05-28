Luonnonlaidunpäivä Liperissä Lahdenperän Laitumilla 13.6.2026

Eteläpohjalaispelloilla kylvöt on saatu tehtyä 28.5.2026 11:01:29 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla kylvötyöt on pääosin saatu tehtyä. Vielä on jäljellä hieman viljaa ja öljykasveja. Maat ovat kuivuneet ja muokkautuneet hyvin ja kylvötyöt ovat edenneet hyvin. Sateita on saatu kylvöjen välissä, mikä on ollut hyväksi kasvien kasvun kannalta. Paikoin on tullut myös kovia ukkoskuuroja, mikä pysäytti kylvötyöt useiksi päiviksi. Yöpakkasia jatkui kuun puoliväliin asti, mutta ei ole aiheuttanut tuhoja.