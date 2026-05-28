ProAgria

Luonnonlaidunpäivä Liperissä Lahdenperän Laitumilla 13.6.2026

8.6.2026 08:53:53 EEST | ProAgria | Tiedote

Jaa

Noin sata lammasta, melkein kymmenen hevosta ja paljon muuta. Tule viettämään luonnonlaidunpäivää Liperiin Lahdenperän Laitumille!

Luonnonlaidunpäivässä juhlitaan luonnonlaitumia ja niiden hoitajia – laiduntavia eläimiä. Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien kasvi-, perhos- ja kuoriaislajien elinmahdollisuuden ja ylläpitävät tärkeää perinnemaisemaa, luonnon monimuotoisuutta.

Ohjelmassa klo 10-14:

- Tutustu tilan hevosiin ja rapsuta lampaita

- Luonnonlaidunkierrokset perinnebiotoopeille klo 11 ja 13 (kestää noin 45 min), näe metsä- ja rantalaitumien luonnon monimuotoisuus

- Maistatusta ja tietoa tarjolla lampaista, luomusta, luonnonlaitumista ja niittykasveista

- Tilamyymälä avoinna

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Heli Jolkkonen, ProAgria
heli.jolkkonen@proagria.fi

puh. 050 439 0119

Tapahtumassa tehdään tunnetuksi kestävää, vastuullista ruokaketjua pellolta pöytään.

Mukana yhteistyössä hankkeet: Potkua Pohjois-Karjalan lammastalouteen, Saaristoluonto ja maisema Järvi-Suomessa, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun ja Pellolta pöytään näkyväksi -hankkeet sekä Savo-Karjalan luomuyhdistys ja Pohjois-Karjalan lampurit. Hankkeet ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta.

Avainsanat

luonnonlaidunpäiväluonnonmonimuotoisuusvastuullinenruokaketjupohjoiskarjala

Kuvat

Lataa
Lataa

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ProAgria

Eteläpohjalaispelloilla kylvöt on saatu tehtyä28.5.2026 11:01:29 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla kylvötyöt on pääosin saatu tehtyä. Vielä on jäljellä hieman viljaa ja öljykasveja. Maat ovat kuivuneet ja muokkautuneet hyvin ja kylvötyöt ovat edenneet hyvin. Sateita on saatu kylvöjen välissä, mikä on ollut hyväksi kasvien kasvun kannalta. Paikoin on tullut myös kovia ukkoskuuroja, mikä pysäytti kylvötyöt useiksi päiviksi. Yöpakkasia jatkui kuun puoliväliin asti, mutta ei ole aiheuttanut tuhoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye