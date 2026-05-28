Luonnonlaidunpäivä Liperissä Lahdenperän Laitumilla 13.6.2026
8.6.2026 08:53:53 EEST | ProAgria | Tiedote
Noin sata lammasta, melkein kymmenen hevosta ja paljon muuta. Tule viettämään luonnonlaidunpäivää Liperiin Lahdenperän Laitumille!
Luonnonlaidunpäivässä juhlitaan luonnonlaitumia ja niiden hoitajia – laiduntavia eläimiä. Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien kasvi-, perhos- ja kuoriaislajien elinmahdollisuuden ja ylläpitävät tärkeää perinnemaisemaa, luonnon monimuotoisuutta.
Ohjelmassa klo 10-14:
- Tutustu tilan hevosiin ja rapsuta lampaita
- Luonnonlaidunkierrokset perinnebiotoopeille klo 11 ja 13 (kestää noin 45 min), näe metsä- ja rantalaitumien luonnon monimuotoisuus
- Maistatusta ja tietoa tarjolla lampaista, luomusta, luonnonlaitumista ja niittykasveista
- Tilamyymälä avoinna
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Heli Jolkkonen, ProAgria
heli.jolkkonen@proagria.fi
puh. 050 439 0119
Tapahtumassa tehdään tunnetuksi kestävää, vastuullista ruokaketjua pellolta pöytään.
Mukana yhteistyössä hankkeet: Potkua Pohjois-Karjalan lammastalouteen, Saaristoluonto ja maisema Järvi-Suomessa, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun ja Pellolta pöytään näkyväksi -hankkeet sekä Savo-Karjalan luomuyhdistys ja Pohjois-Karjalan lampurit. Hankkeet ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta.
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Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
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