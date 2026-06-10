Naantalin kaupunki pyytää ilmoittamaan rakennusrekisterin virheistä
10.6.2026 12:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki päivittää rakennusrekisterin tietoja osana käynnissä olevaa Luonnonmaan yleiskaavan laadintaa. Kuntalaiset voivat auttaa työssä ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista tai virheistä verkkolomakkeella.
Ajantasaiset ja oikeat rakennustiedot ovat tärkeä lähtötieto kaavoitukselle.
Ensisijaisesti kaupunki pyytää tarkastusta Luonnonmaan alueelta. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella 30.6.2026 mennessä.
Lomakkeella olevasta kartta-aineistosta voi tarkistaa rakennusrekisteriin tallennettujen rakennusten ajantasaisen tilanteen. Rakennusrekisterin rakennukset on esitetty kartalla sinisellä, ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennukset harmaalla.
Lomakkeella voi ilmoittaa mm.:
- virheellisistä rakennustiedoista
- puuttuvasta rakennuksesta
- ylimääräisestä rakennuksesta
- rakennuspisteen väärästä sijainnista
Lomakkeella ilmoitetaan yhteystiedot, rakennuksen osoite, sijainti kartalla sekä kuvaus virheestä.
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Yhteyshenkilöt
Birit KevamaanmittausinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:0447334702birit.keva@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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