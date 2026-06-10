Naantalin kaupunki

Naantalin kaupunki pyytää ilmoittamaan rakennusrekisterin virheistä

10.6.2026 12:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin kaupunki päivittää rakennusrekisterin tietoja osana käynnissä olevaa Luonnonmaan yleiskaavan laadintaa. Kuntalaiset voivat auttaa työssä ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista tai virheistä verkkolomakkeella.

Ilmakuva Naantalin Luonnonmaan asuntomessualueesta.
Kaupunki pyytää ilmoituksia ensisijaisesti Luonnonmaalta osana tulevaa yleiskaavan laadintaa. Know Your Hoods

Ajantasaiset ja oikeat rakennustiedot ovat tärkeä lähtötieto kaavoitukselle.

Ensisijaisesti kaupunki pyytää tarkastusta Luonnonmaan alueelta. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella 30.6.2026 mennessä.

Lomakkeella olevasta kartta-aineistosta voi tarkistaa rakennusrekisteriin tallennettujen rakennusten ajantasaisen tilanteen. Rakennusrekisterin rakennukset on esitetty kartalla sinisellä, ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennukset harmaalla.

Lomakkeella voi ilmoittaa mm.:

  • virheellisistä rakennustiedoista
  • puuttuvasta rakennuksesta
  • ylimääräisestä rakennuksesta
  • rakennuspisteen väärästä sijainnista


Lomakkeella ilmoitetaan yhteystiedot, rakennuksen osoite, sijainti kartalla sekä kuvaus virheestä.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

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Kuvat

Ilmakuva Naantalin Luonnonmaan asuntomessualueesta.
Kaupunki pyytää ilmoituksia ensisijaisesti Luonnonmaalta osana tulevaa yleiskaavan laadintaa.
Know Your Hoods
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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