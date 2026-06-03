Komissaari Dombrovskis vierailee Suomessa: keskustelunaiheina kilpailukyky, yksinkertaistaminen ja turvallisuus
8.6.2026 12:30:36 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Talouspolitiikasta ja tuottavuudesta sekä lainsäädännön täytäntöönpanosta ja yksinkertaistamisesta vastaava komission jäsen Valdis Dombrovskis vierailee parhaillaan Suomessa. Kaksipäiväisen vierailunsa aikana hän tapaa viranomaisia, päättäjiä, tutkijoita sekä elinkeinoelämän edustajia. Tapaamisissa keskustellaan muun muassa kilpailukyvystä, sääntelyn yksinkertaistamisesta, turvallisuudesta, innovoinnista ja EU-ohjausjakson jatkotoimista.
Komissaari vieraili tänään Helsingin pormestari Daniel Sazonovin kanssa Helenin Eiranrannan lämpöpumppulaitoksella, joka on saanut rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukiväline NextGenerationEU:sta. Lämpöpumppulaitos vähentää Helenin vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 80 000 tonnilla korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa ja tuottamalla kaukojäähdytystä. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista 52 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Helenin uuden lämpöpumppulaitoksen kaltaiset investoinnit edistävät sekä Helsingin että Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
Komissaari totesi vierailullaan: ”On hienoa päästä näkemään Helsingissä omin silmin, miten EU:n rahoituksella saadaan aikaan konkreettisia muutoksia. Eiranrannan lämpöpumppulaitos on loistava esimerkki siitä, miten Eurooppa voi vähentää riippuvuuttaan fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja vahvistaa energiaturvallisuuttaan. EU:n elpymis- ja palautumistukiväline suunniteltiin juuri tällaisia hankkeita varten: hanke hyödyttää kansalaisia aidosti ja vahvistaa paitsi Suomea myös koko Eurooppaa.”
Vierailunsa aikana komissaari Dombrovskis tapaa myös presidentti Alexander Stubbin, valtiovarainministeri Riikka Purran ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin. He keskustelevat talousnäkymistä ja poliittisista painopisteistä, kilpailukyvystä, lainsäädännön yksinkertaistamisesta, EU:n itärajan alueiden ja Ukrainan tukemisesta, geopoliittisen tilanteen kehityksestä sekä turvallisuudesta. Komissaari keskustelee näistä kysymyksistä myös eduskunnan suuren valiokunnan jäsenten kanssa.
Yksi komissaarin vierailukohteista on lisäksi suomalaisen syväteknologian huippuyritys IQM Quantum Computers, joka on yksi kvanttiteknologia-alan johtavista yrityksistä myös Euroopan mittakaavassa. Vierailullaan komissaari keskustelee suomalaisten yritysjohtajien kanssa, miten Euroopan innovointivalmiuksia ja talouden häiriönsietokykyä voitaisiin vahvistaa.
Yhteyshenkilöt
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