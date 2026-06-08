Aluehallitus esittää investointisuunnitelman muutoksia aluevaltuustolle – päätti myös uusista kehitysvammaisten palveluasumisyksiköistä
8.6.2026 11:22:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle muutoksia investointisuunnitelmaan. Hallitus esittää myös, että pelastusjohtajan vaali suoritetaan 15.6. aluevaltuuston kokouksessa.
Investointisuunnitelman muutoksilla mahdollistetaan muun muassa Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Investointisuunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin, että hyvinvointialue saa lisää lainanottovaltuutta valtiolta 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää aluevaltuusto.
Aluehallitus hyväksyi myös Tampereella sijaitsevien Korvenkodin ja Puuwillan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden korvaamisen uusilla Hiedanrannan ja Kaupin yksiköillä. Päätöksellä parannetaan kehitysvammaisten asumisolosuhteita, koska nykyisten yksiköiden tilat ovat huonossa kunnossa. Päätös lisää myös käytettävissä olevien asuinpaikkojen kokonaismäärää.
Aluehallitus päätti niin ikään vammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottajista, joiden kohdalla otetaan optiokausi käyttöön 1.1.2027 alkaen. Optiokauden käyttöönottoa on arvioitu tuottajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönottoon on vaikuttanut hyvinvointialueen palveluntarve ja taloudelliset resurssit, sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet sekä viranomaisten antamien huomautusten tai määräämien korjausehdotusten lukumäärä.
Lausunto opioidiyliannostusten vastalääkkeistä
Aluehallitus antoi maanantaina hyvinvointialueen lausunnon lakiluonnoksesta, joka koskee opioidiyliannostusten vastalääkkeitä sekä lääkelain muuttamista. Hyvinvointialue pitää lakiesitystä erittäin tarpeellisena ja kannatettavana. Hyvinvointialue on kiinnittänyt kuitenkin huomiota siihen, että palveluun ei tulisi erillisrahoitusta, vaikka maksuton naloksonin jakelu lisää kustannuksia sekä hyvinvointialueille että järjestöille. Lausuntoon lisättiin yksimielisesti vapautuvien vankien näkökulma.
Aluehallitus totesi maanantaina liikkeenluovutuksen valmistelun Marjatta-Säätiön kanssa päättyneeksi säätiön oman päätöksen pohjalta.
Aluehallitus nimesi myös hyvinvointialueen työsuojelutoimikuntaan työnantajan edustajat.
Myös muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kostiainen LeenaAluehallituksen varapuheenjohtajaPuh:050 363 7069
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehitysvammaisten Niittykodin asumisyksikön toiminta päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä8.6.2026 14:13:37 EEST | Tiedote
Parkanossa sijaitsevan kehitysvammaisten aikuisten asumisyksikön Niittykodin toiminta päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä. Syynä ovat yksikön pieni koko, vaikeudet saada uusia asukkaita ja heikko sijaisten saatavuus. Yksikön asukkaille järjestetään uudet asumispalvelupaikat.
Aluehallitus käsittelee investointisuunnitelmaa ja vammaisten asumisolosuhteiden parantamista3.6.2026 17:09:40 EEST | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 8.6.2026 käsitellään muun muassa investointisuunnitelman täydentämistä ja suunnitelman edellyttämää lainanottovaltuutta sekä vammaisten asumisyksikköjen korvaamista uusilla yksiköillä. Lisäksi esityslistalla on pelastusjohtajan valintaesitys aluevaltuustolle.
Digiklinikka ja sote-asemat avoinna läpi kesän normaalisti, osassa muista palveluista muutoksia Pirkanmaalla1.6.2026 14:12:14 EEST | Tiedote
Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja.
Pirhalla ja Tampereen kaupungilla yhteinen näkemys Hatanpäästä – kauppa edellyttää valtiolta lainanottovaltuutta28.5.2026 15:53:11 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo ostaa Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Osto edellyttää hyvinvointialueen investointisuunnitelman muuttamista ja lisää lainanottovaltuutta valtiolta.
Sekavuus ei kuulu vanhuuteen – Pirkanmaalla tähdätään ikäihmisten äkillisen sekavuusoireyhtymän parempaan tunnistamiseen ja hoitoon28.5.2026 09:17:27 EEST | Tiedote
Työ on tärkeää, sillä arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme