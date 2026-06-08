Eduskunnan kasvisruokaverkosto peräänkuuluttaa toimia kotimaisten kasviproteiinien tuotannon ja jatkojalostuksen edistämiseksi

Pia Lohikoski: Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti ei ole realistinen 5.6.2026 11:19:11 EEST | Tiedote

Tiistaina julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti, johon vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ainoana puolueena jätti eriävän mielipiteen. Raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin hyvin nopealla tahdilla. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustuksen parlamentaarisen ryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, miksi muut puolueet kuittasivat silmää räpäyttämättä nämä valtavat nostot puolustukseen, jotka ylittävät jopa Naton vaatimukset ja vaatii heiltä vastauksia siihen, mistä nämä rahat saadaan.