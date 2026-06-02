Korkeimman oikeuden ratkaisu liukastumistapaukseen ei tuo uutta taloyhtiön vastuuseen

Korkein oikeus katsoi, etteivät vahinkoa kärsineen opiskelijan saatavat olleet vanhentuneet. Kiinteistönomistaja eli Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö ja vakuutusyhtiö Pohjola joutuvat maksamaan opiskelijalle noin kahden miljoonan euron korvaukset. Korvaussumma muodostui huomattavan suureksi, sillä siinä huomioitiin opiskelijalle aiheutunut pysyvä haitta ja työkyvyttömyys koko tulevan työuran ajalta. Taloyhtiökentällä tapaus on aiheuttanut huolta joutumisesta miljoonakorvausten maksajaksi liukastumisvahinkotapauksissa. Korvausvastuuta ei ole kyseissä tapauksessa kohtuullistettu, ja tähän on vaikuttanut nähdäksemme olennaisesti se, että KOAS on ammattimainen kiinteistönomistaja.

”Pidämme toteutunutta korvausvastuuta poikkeuksellisena. Mielestämme on epätodennäköistä, että tavallinen taloyhtiö joutuisi näin laajaan vastuuseen vastaavassa tapauksessa”, toteaa Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia.

Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistönsä turvallisuudesta. Vastuu on tuottamukseen perustuvaa, eli korvausvelvollisuuden perusteena täytyy olla laiminlyöntiä tai huolimattomuutta sekä todettu syy-yhteys kärsityn vahingon ja todetun tuottamuksen välillä.

”Oikeuskäytännössä on jo pitkään arvioitu kiinteistönomistajan vastuuta tuottamuksen osalta kuitenkin varsin tiukasti. Käytännössä kiinteistönomistajan on täytynyt vahingon sattuessa voida näyttää toimineensa kaikin puolin huolellisesti välttyäkseen korvausvelvollisuudelta”, Tapio Haltia sanoo.

Taloyhtiön hallituksessa kannattaakin kiinnittää huomiota kiinteistönhuoltosopimuksen riittävään sisältöön. Myös vakuutusturvan ajanmukaisuutta kannattaa määräajoin muidenkin tarpeiden näkökulmasta tarkastella. Taloyhtiön hallituksessa on tärkeää toimia huolellisesti, mutta hallitustyöhön osallistumista ei kannata vastuukysymysten pelon vuoksi ryhtyä karttelemaan.