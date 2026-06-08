Etähoivaa 14 prosentille kotihoidon asiakkaista

Etähoiva on osa kotihoitoa

Etähoiva on osa säännöllistä kotihoitoa. Etähoivan käynnillä voidaan korvata kotihoidon fyysisiä käyntejä niille asiakkaille, jotka osaavat toimia sanallisen ohjauksen turvin ja heidän kuulonsa on riittävä.

– Kotihoitoa myönnettäessä arvioidaan, voisiko osan asiakkaan hoidosta toteuttaa etähoivana, palvelupäällikkö Sanna Liljeroos sanoo.

– Etähoivan asiakkailla on aina vähintään kerran kuukaudessa oman alueensa kotihoidon fyysinen käynti eli asiakkaat eivät ole pelkän etähoivan varassa. Yleensä asiakkailla on päivässä sekä etähoivan käynti että kotihoidon fyysinen käynti, selventää Sanna Liljeroos.

Jos etähoivan käynnit eivät riitä, etähoivasta ollaan yhteydessä asiakkaan omaan kotihoidon tiimiin ja asiakkaalle aloitetaan kotihoidon fyysinen käynti etähoivan tilalle. Etähoivalla korvataan kotihoidon fyysisiä käyntejä niin pitkään, kun se on asiakkaan kannalta katsoen turvallista.

– Etähoivan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Vaikka kohtaaminen tapahtuu videon välityksellä, asiakkaat kertovat, että etäkontaktissa korostuu kohtaaminen – hoitaja on läsnä asiakkaalle, palveluvastaava Maarit Nieminen kertoo.

Etähoivan tiimissä työskentelee 31 lähihoitajaa, ohjaaja, vastaava sairaanhoitaja ja palveluvastaava. Etähoivan hoitajalla on aamuvuoron aikana 27–30 ja iltavuorossa 35–40 etäkontaktia. Etähoivan kontaktin sisältö ja kesto arvioidaan aina asiakaskohtaisesti. Etähoivan kontakti kestää keskimäärin kahdeksan minuuttia.

Tukea lääkehoitoon, ruokailuun tai kuntouttaviin harjoituksiin

Maaliskuussa 2026 etähoiva valvoi 114 asiakkaan turvallisen lääkkeenoton lääkeautomaatista, lääkeannoksia oli yhteensä 6134. Etähoivan avulla voidaan valvoa myös insuliinin pistot, verensokerin mittaukset ja muistilaastareiden vaihdot. Lääkehoidon lisäksi etähoivan käynneillä asiakasta voidaan tukea ja ohjata myös esimerkiksi ruokailuun ja kuntouttaviin harjoitteisiin liittyen. Etähoivan avulla voidaan hyödyntää asiakkaan omia voimavaroja ja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä, kun hoitaja ei tee asioita asiakkaan puolesta.

– Olemme etähoivan ja uuden teknologian käytön osalta hyvinvointialueiden kärkijoukoissa. Myös tekniikka kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi uudessa lääkeautomaatissa on kääntyvä kamera ja zoomausominaisuus, joka nostaa lääkehoidon laatua, Sanna Liljeroos valottaa.

Etähoivan laite lainataan asiakkaalle hänen avuntarpeensa ajaksi etähoivan yksiköstä. Hyvinvointialueen työntekijä asentaa lainalaitteen asiakkaalle ja opastaa laitteen käytössä.

Asiakkaalla on mahdollisuus myös olla yhteydessä läheiseensä etähoivan laitteen välityksellä. Omaisyhteys onnistuu omaisen omalla tietokoneella tai mobiililaitteella. Omaisyhteyden palvelu on omaiselle maksuton.

Voit lukea verkkouutisestamme myös työntekijän kokemuksia etähoivan työstä.