Kehitysvammaisten Niittykodin asumisyksikön toiminta päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä
8.6.2026 14:13:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Parkanossa sijaitsevan kehitysvammaisten aikuisten asumisyksikön Niittykodin toiminta päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä. Syynä ovat yksikön pieni koko, vaikeudet saada uusia asukkaita ja heikko sijaisten saatavuus. Yksikön asukkaille järjestetään uudet asumispalvelupaikat.
Parkanon Niittykoti on kehitysvammaisten aikuisten yhteisöllisen asumisen yksikkö. Sen toiminta siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2026, kun Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Kolmostien Terveys Oy:n välinen liikkeenluovutus tuli voimaan.
Osa yksikön asumispaikoista on ollut pitkään tyhjillään, eikä uusia asiakkaita ole ohjautunut yksikköön. Alueen palvelutarpeessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia, ja myös sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita. Näin ollen Niittykodin toiminta päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä.
Ennen toiminnan päättymistä asiakkaille järjestetään heidän palvelutarvettaan vastaavat uudet asumispalvelupaikat. Asiakkaiden kanssa on keskusteltu asiasta, ja läheisille järjestetään infotilaisuus kesäkuussa 2026.
Yksikön henkilöstön palvelussuhteet jatkuvat muualla Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Yhteyshenkilöt
Marjaana RäsänenvammaispalvelujohtajaVammaisten asumispalvelut ja päiväaikainen toimintaPuh:0408004712marjaana.rasanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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