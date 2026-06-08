Hyvinvointia ravitsemusvarteista – tallenteet ovat katsottavissa
8.6.2026 15:14:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen toukokuussa pidetyt ravitsemusvartit keräsivät etäyhteyksien päähän yhteensä vajaat 150 osallistujaa. Kuulolla oli myös ryhmiä. Edellisvuonna saadun palautteen ansiosta tietoiskut myös tallennettiin ja ovat nyt katsottavissa hyvaks.fi-verkkosivustolta vuoden 2026 loppuun saakka.
– Tietoiskujen tallenteita voi katsoa vaikkapa yhdessä oman ikääntyvän läheisen kanssa ruokailun suunnittelun pohjaksi. Erityisesti lapsen ja nuoren vanhemmille sopii esitys suun terveydestä ja vinkeistä, kuinka ohjata kouluikäistä ruokailussa, vinkkaa ravitsemusterapeutti Heli Koivisto Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Palautteiden perusteella tietoiskujen aiheista tutuin oli sydänystävällinen ruokailu. Erityisesti kiitosta sai Kevennä -digipolun esittely. Ravitsemusvartit saavuttivat tavoitteensa: saadun palautteen mukaan kuulijat saivat uutta tietoa sekä vinkkejä omaan ruokailuun ja hyvinvointia edistävien muutosten tekemiseen.
Sydänviikolla 18.–22.5. pidettiin yhteensä neljätoista lyhyttä, työpäivien lomaan sijoitettua ravitsemusvarttia. Tietoiskujen aiheet käsittelivät ruokailun sydänystävällisyyttä, taloudellisuutta ja joustavuutta, kuituja, kasvisruokaa ja ruokailusuosituksia, kouluikäisten ja ikääntyvien ruokailua sekä ravitsemuksen yhteyttä mieleen, suoliston hyvinvointiin sekä suun terveyteen.
Mistä ravitsemuksen ja ruokailun aiheesta haluaisi kuulla tulevissa ravitsemusvarteissa?
Kerro toiveesi tietoiskujen aiheeksi täyttämällä lomake: Toiveita tuleville ravitsemusvarteille.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä
Tutkimusten mukaan on vahvistettu, että ruokavalinnoilla on suuri merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle. Ruokavalinnoilla voi esimerkiksi vähentää riskiä sairastua kansansairauksiin, ja viimeisimmät tutkimukset ovat vahvistuneet myös ravitsemuksen yhteyden mielenterveyteen.
Linkit ravitsemusvarttien tallenteisiin löytyy verkkosivulta: Hyvinvointisi tueksi – ravinto. Muita vinkkejä hyvinvointiin ja terveyteen löydät verkkosivuiltamme: Hyvinvointisi tueksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli Koivisto, ravitsemusterapeutti, heli.koivisto(at)hyvaks.fi, p. 040 052 2718
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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