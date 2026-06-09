Vuoden 2025 talousennusteet liian optimistisia – talousennustajapalkinto myönnettiin Suomen Pankille
9.6.2026 13:15:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu asetti Suomen talouden ennustajat paremmuusjärjestykseen. Vuoden 2025 tarkimman talousennustajan palkinnon sai Suomen Pankki Taloustutkijoiden 42. kesäseminaarissa Jyväskylässä.
Julkaisuvapaa tiistaina 9.6.2026 klo 13.15
Tämä on jo seitsemäs kerta, kun Suomen Pankki voittaa vuodesta 1998 asti pidetyn talousennustajakilpailun.
Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden keskimääräistä osumatarkkuutta vuoden 2025 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia, jotka rohkenivat ennakoida vuoden 2025 talouskehitystä: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Labore, Pellervon taloustutkimus, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, OP Pohjola, Nordea, Danske Bank, Aktia ja Hypo.
Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli 9 kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 2024 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2025 keväältä.
Ennusteet liian optimistisia – Suomen talouden nousu ei alkanut vuonna 2025
Professori Kari Heimonen sanoo, että vuoden 2025 talouskehityksen ennakointi oli normaalia haasteellisempaa. Ennustevirheiden suuruus ja hajonta viittaavat talouden olleen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa.
- Ennustevirheet olivat erityisen suuria yksityisen kulutuksen ja investointien osalta. Työttömyys kasvoi samalla, kun inflaatio hidastui. Arviot Suomen taloudesta olivat kautta linjan liian optimistisia. Talouden odotettiin kasvavan noin 1.5 %, mutta todellisuudessa Suomen talouskehitys oli sangen vaatimatonta eli 0.2 %, sanoo Heimonen.
Heimosen mukaan tulokset vahvistavat aiemman havainnon:
- Suomen talouden tarkimmat ennusteet tehdään edelleen Suomessa. Kansainväliset toimijat kuten OECD ja Euroopan Komissio eivät tälläkään kertaa pärjänneet parhaille kotimaisille ennustajille.
Vuodesta 1998 pidetyn ennustekilpailun on voittanut nyt seitsemän kertaa Suomen Pankki ja viisi kertaa Pellervon taloustutkimus (PTT). Nordealla on neljä voittoa, ja Danske Bank, OP ryhmä sekä ETLA ovat voittaneet kolmesti. Kahdesti talousennustajapalkinnon on saanut valtiovarainministeriö.
Annamme mielellämme lisätietoja:
Professori Kari Heimonen, kari.o.heimonen@jyu.fi, tel: +358 400 247 414
Väitöskirjatutkija Tomi Soininen, tomi.h.a.soininen@jyu.fi
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Yhteyshenkilöt
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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