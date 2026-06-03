Ulosottolaitos muistuttaa – veronpalautuksia käytetään ulosottovelkojen maksuun

Ennen veronpalautuksen ulosmittausta Verohallinto vähentää veronpalautuksesta mahdolliset maksamattomat verot. Tätä osaa veronpalautuksesta ei makseta ulosottoon.

Veronpalautusten ulosmittauksista tulee Ulosottolaitokselle jonkin verran kysymyksiä koskien muun muassa ulosmitattavaa määrää ja ulosmittauksen helpotuksia.

Veronpalautus voidaan ulosmitata kokonaan ennen maksukehotuksen eräpäivää

Otathan huomioon, että

Veronpalautus ulosmitataan kokonaan. Ulosmittauksen määrä on kuitenkin enintään velkojen yhteismäärä. Velan määrän voit tarkistaa sähköisestä asiointipalvelusta.

Ulosmittaus voidaan tehdä jo ennen maksukehotuksessa ilmoitettua eräpäivä.

Samalle kuukaudelle myönnetty vapaakuukausi ei koske veronpalautuksen ulosmittausta. Palkan ulosmittauksen suojaosuus ei myöskään koske veronpalautuksen ulosmittausta.

Ulosmittauksen määrää ei voi vähentää esimerkiksi korkeiden asumis- tai lääkelaskujen vuoksi.

Suurin osa veronpalautuksista ajoittuu alkusyksyyn

Veronpalautusten maksuaikataulu on tänä vuonna samankaltainen kuin viime vuonna. Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan heinäkuun alussa (liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien palautuksia). Suurin osa veronpalautuksista maksetaan elo- ja syyskuun alussa; eniten veronpalautuksia ulosmitataan heinä- ja elokuussa. Viimeiset veronpalautukset maksetaan joulukuun alussa.

Ulosottolaitos saa tiedon velallisille maksettavista veronpalautuksista hyvissä ajoin ennen veronpalautuksen maksupäivää. Ulosmittauksista toimitetaan tieto Verohallintoon, joka maksaa ulosmitatut osuudet suoraan Ulosottolaitokselle.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka paljon veronpalautustani voidaan ulosmitata?

Veronpalautus voidaan ulosmitata kokonaan, jos sinulla on ulosotossa velkaa vähintään veronpalautusta vastaava määrä. Veronpalautuksesta ulosmitataan vain osa, jos velkaa on vähemmän. Voit tarkistaa ulosottovelkojesi kokonaismäärän ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta.

Miksi veronpalautukseni ulosmitattiin ennen maksukehotuksessa ilmoitettua eräpäivää?

Veronpalautus voidaan ulosmitata jo ennen maksukehotuksessa ilmoitettua eräpäivää. Maksukehotuksessa ilmoitettu velka voi siten tulla maksetuksi veronpalautuksen ulosmittauksella.

Voiko veronpalautuksen ulosmittauksen välttää hakemalla vapaakuukautta?

Ei voi. Palkan ulosmittauksen suojaosuus tai vapaakuukaudet eivät koske veronpalautuksen ulosmittausta. Veronpalautuksen ulosmittausta ei myöskään vähennetä esimerkiksi korkeiden asumis- tai lääkelaskujen vuoksi.

Miten saan tiedon, jos veronpalautukseni on ulosmitattu?

Päätöksen ulosmittauksesta saat Suomi.fi-viestit-palveluun, jos palvelu on käytössäsi. Muussa tapauksessa saat päätöksen postitse kirjeellä. Voit myös tulostaa päätöksen itsellesi ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta.

Sain Verohallinnosta tiedon, että veronpalautustani ei makseta ulosottoon. Pitääkö tämä paikkansa?

Jos sinulla on maksamattomia veroja, Verohallinto kuittaa maksamattomat verot tulevasta veronpalautuksesta. Veronpalautusta ei makseta tältä osin ulosottoon ja käytetä ulosotossa oleville veloille.

Voinko valittaa ulosmittauksesta?

Voit valittaa ulosmittauksesta ulosottoasioita käsittelevään käräjäoikeuteen ulosmittauspäätöksen mukana saamasi valitusosoituksen mukaisesti. Valituksen käsittelystä käräjäoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos tuomioistuin muuttaa päätöstä valittajan hyväksi. Maksua ei myöskään peritä, jos saat oikeusapua. Ennen mahdollisen valituksen tekemistä on suositeltavaa tutustua tällä sivulla olevaan tietoon veronpalautuksen ulosmittauksesta.