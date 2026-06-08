Impinpäivänä 11.6. uimataidot kunniaan

Olemme maaseudun kehittämisen ja arjen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa käytännönläheisiä, asiakaslähtöisiä palveluja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Olemme osa valtakunnallista Maa- ja kotitalousnaisten verkostoa ja toimimme läheisessä yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa.

Asiantuntijamme työskentelevät ruoantuotannon, ympäristönhoidon, maiseman, ruokakasvatuksen ja yhteisöjen kehittämisen parissa. Tuomme maaseudulle lisäarvoa yhdistämällä ajankohtaisen tiedon, vahvan paikallistuntemuksen ja yhdessä tekemisen voiman. Tavoitteenamme on lisätä hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä niin tiloilla kuin kylissä.

Meille on tärkeää säilyttää ja vahvistaa elävää maaseutua – paikkaa, jossa on hyvä asua, yrittää ja syödä. Teemme tätä työtä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa – sydämellä ja asiantuntemuksella.