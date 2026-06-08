Impinpäivänä 11.6. uimataidot kunniaan
8.6.2026 15:57:16 EEST | ProAgria | Tiedote
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset kutsuvat kaikki kesään, jossa yhdistyvät yhdessä tekeminen sekä perinteiden arvostus rennolla ja osallistavalla otteella. Impinpäivä 11.6. kutsuu kaikki yhdistyksemme viettämään teemapäivää ja asettamaan uimataidot kunniaan. Teemapäivänä vierailemme myös Kurjenrahkan kansallispuistossa.
Impin päivänä 11.6. tempaamme uimataidot kunniaan- teemalla
Retki Kurjenrahkaan villiyrttien pariin 11.6. klo 13-15
Maa- ja kotitalousnaisten kesän kohokohtiin kuuluu Impin päivä, jolloin nostetaan esiin tärkeä kansalaistaito, uimataito. Päivän aikana kannustetaan kaikenikäisiä vahvistamaan vesiturvallisuutta ja pitämään huolta omista uimataidoistaan.
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset suuntaavat Kurjenrahkaan kävelylle, jossa voimme aistia kesää, tunnistaa luonnonyrttejä ja samalla keskustella uimataidoista. “Moni jäsenyhdistys kokoontuu joko etkoillen tai kyseisenä päivänä veden äärellä” kertoo ruoka-asiantuntija Anna Kari.
Impinpäivän ohjelmassa yhdistyvät:
- uimataitojen merkityksen esille tuominen
- vesiturvallisuuteen liittyvät vinkit
- yhteisölliset kesätapahtumat veden äärellä
“Samalla päivä tarjoaa mahdollisuuden kohdata muita, oppia uutta ja viettää kesäpäivää turvallisesti ja iloisessa ilmapiirissä”, lisää ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää.
Ilmianna maaseudun helmi
Kesä on parhaimmillaan yhteisiä hetkiä, luonnontuotteita, lähiruokaa ja luonnosta nauttimista. Parhaillaan keräämme maaseudun helmiä, paikkoja, makuja ja tunnelmia Länsi-Suomesta yhteen. Otamme vastaan vinkkejä loistavista kohteista, ei vain kesällä, vaan kohteita, jotka toimivat myös tai vain talvella. Vinkkejä voi ilmoittaa kotisivuillamme.
Yhteyshenkilöt
Anna KariLänsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Länsi-SuomiPuh:050 555 8440anna.kari@mkn.fi
Janita KylänpääLänsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-SuomiPuh:050 664 71janita.kylanpaa@mkn.fi
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Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
Olemme maaseudun kehittämisen ja arjen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa käytännönläheisiä, asiakaslähtöisiä palveluja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Olemme osa valtakunnallista Maa- ja kotitalousnaisten verkostoa ja toimimme läheisessä yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa.
Asiantuntijamme työskentelevät ruoantuotannon, ympäristönhoidon, maiseman, ruokakasvatuksen ja yhteisöjen kehittämisen parissa. Tuomme maaseudulle lisäarvoa yhdistämällä ajankohtaisen tiedon, vahvan paikallistuntemuksen ja yhdessä tekemisen voiman. Tavoitteenamme on lisätä hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä niin tiloilla kuin kylissä.
Meille on tärkeää säilyttää ja vahvistaa elävää maaseutua – paikkaa, jossa on hyvä asua, yrittää ja syödä. Teemme tätä työtä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa – sydämellä ja asiantuntemuksella.
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