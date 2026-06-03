Kansanedustaja Jenni Pitko Anttosen haastattelusta: Ei fossiillisten alasajo ole helppoa vaan pakko, jonka edessä tarvitaan poliittista tahtoa, sääntelyä ja ennakoitavuutta
8.6.2026 17:55:13 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko ei ole samaa mieltä Mika Anttosen kanssa siitä, mikä ilmastokeskustelussa on epärealistista.
Yritysjohtaja ja ST1:n perustaja Mika Anttonen esitti tänään Yleisradion haastattelussa näkemyksiään ilmastonmuutoksen torjunnasta. Haastattelussa Anttonen viestitti, että ilmastotoimien aikataulu on epärealistinen.
– Anttonen tuo puheenvuorossaan esiin esteitä nopealle energiasiirtymälle. Anttonen tekee myös oikeita huomioita, mutta olen eri mieltä siitä, mikä ilmastokeskustelussa on epärealistista. Utopistista on, että toimimme liian hitaasti ja jatkamme fossiilisten polttoaineiden käyttämistä jatketaan vielä kymmeniä vuosia. Se tarkoittaisi maapallon kuumenemisen merkittävää jatkumista ja suurenevia riskejä ilmastojärjestelmän keikahduspisteiden ylittymiseen, Pitko huomauttaa.
Pitkon mukaan jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei saada nopeasti ajettua alas, muutos kiihtyy hallitsemattomasti.
– Jo nyt me näemme joka vuosi erilaisia sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Jokakesäiset massiiviset helteet, sademäärien muutokset, tulvat. Suomessakin ilmasto on lämmennyt jo huomattavasti ja lämpenee edelleen, tuoden mukananaan muun muassa meille jo liian tuttuja satoisuuden haasteita. Kaikki tämä kehitys jatkuu ja kiihtyy hyvin hallitsemattomasti, mikäli fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei saada ajettua alas nopeasti, Pitko paaluttaa.
Pitko ei väitä, että fossiillisten alasajo olisi helppoa. Juuri siksi tarvitaan hänen mukaansa poliittista tahtoa.
– On selvää, että fossiilisten alasajo ja ilmastopäästöjen vähentäminen on valtava urakka. Tämä ei kuitenkaan ole uusi asia vaan tieteentekijöiden viesti on ollut sama jo vuosikymmenten ajan. Viestiä vain ei ole kuultu ja siksi urakka on vuosi vuodelta vaikeampi. Hankaluuden valittelua ja realismin varjolla esitettyä hidastelua on saatu vuosikymmenten ajan. Nyt tarvitaan tahtoa tehdä asiat toisin ja ottaa ilmastonmuutoksen torjunta täysimääräisen vakavasti, kaikki muu on uhkapeliä maapallon tulevaisuudella, Pitko jatkaa.
Anttosen mukaan kaikkea tarvittavaa teknologiaa ei vielä ole olemassa. Pitkon mukaan teknologinen vajaus on totta, mutta sen syy on poliittinen: monia teknologisia ratkaisuja, joita jo on, ei olla otettu käyttöön, sillä poliittiset päätökset ovat pitäneet fossiilitaloutta kannattamampana.
– Fossiilinen energia on tehty kannattavammaksi kuin sen pitäisi olla. Se on valinta, ei luonnonlaki. Samalla on tietysti myös kehitettävä energiatehokkuutta ja kulutusjoustoja, joilla kasvavaa energiankäyttöä saadaan hillittyä sen lisäksi, että kaikista kuluttavimmista toiminnoista, kuten vaikka globaalisti kasvavasta yksityislentokoneiden käytöstä, on kyettävä luopumaan, Pitko sanoo.
Vihreiden Pitkon mukaan Anttonen tekee tärkeän havainnon: jos tavoitteet asetetaan ilman uskottavia ratkaisuja ja matkan varrella niitä myös perutaan, investointivarmuus katoaa. Mutta johtopäätös ei ole se, että sääntelyn taso pitää laskea vaan se, että sääntelyn on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Poukkoilu jakeluvelvoitteessa on esimerkki tällaisista päätöksistä.
– Jos fossiilisten käyttöä jatketaan vuosikymmeniä, voi lopputulos olla täysin sama kuin jos ilmastonmuutoksen edessä olisi luovutettu kokonaan. Aikaa ei ole hukattavaksi, sitä on hukattu jo aivan liikaa, Pitko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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