Eronnut voi menettää oikeutensa entisen puolisonsa omaisuuteen – avio-oikeudelle tulee määräaika

Avio-oikeus voi nyt vanhentua

Avio-oikeus tarkoittaa, että kummallakin puolisolla on oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta, kun avioliitto päättyy. Avio-oikeuden voi sulkea pois kokonaan tai osittain avioehdolla.

Uuden lain mukaan avio-oikeus vanhentuu 10 vuoden kuluttua avioeropäätöksestä tai avioliiton kumoamisesta. Avio-oikeus ei vanhennu, jos avioliitto päättyy puolison kuolemaan.

Vanhentumisen voi estää sopimuksella

Puolisot voivat sopia pidemmästä avio-oikeuden voimassaoloajasta. Sopimus täytyy rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle ennen avio-oikeuden määräajan päättymistä.

”Jos yhteistä omaisuutta on vähän, ositus saattaa olla sujuvampi ratkaisu. Jos yhteistä omaisuutta on enemmän, puolisot voivat haluta sopia avio-oikeuden voimassaoloajan jatkamisesta”, sanoo johtava asiantuntija Paula Ojaniemi Digi- ja väestötietovirastosta.

Tilanne kannattaa selvittää ajoissa

Muutos koskee sekä tulevia että jo aiemmin päättyneitä avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita. Avio-oikeuden vanhentumisaika riippuu siitä, milloin liitto on päättynyt. Jos liitto on päättynyt ennen 31.5.2021, avio-oikeus vanhentuu viimeistään 31.5.2031.

Jos avio-oikeus vanhentuu eikä omaisuutta ole jaettu, ositusta ei voi enää tehdä. Varakkaamman puolison ei siis tarvitse luovuttaa tasinkoa entiselle puolisolleen. Silloin entinen puoliso ei myöskään ole entisen puolisonsa kuolinpesän osakas.

“Lakimuutoksen tavoitteena on selkeyttää tilanteita, joissa omaisuuden jako jää tekemättä pitkäksi aikaa. Pitkät viivästykset voivat aiheuttaa epäselvyyksiä esimerkiksi uusissa parisuhteissa ja perintötilanteissa”, sanoo Ojaniemi.

Nostolaatikko 1: Mitä nyt kannattaa tehdä?

Jos avioliittosi on päättynyt eikä omaisuuden jakoa ole tehty, toimi näin:

Selvitä, milloin avio-oikeutesi vanhentuu. Päätä entisen puolisosi kanssa, miten toimitte: teettekö osituksen eli omaisuuden jaon, annatteko avio-oikeuden vanhentua tai sovitteko avio-oikeuden voimassaoloajan jatkamisesta. Jos teette sopimuksen, pyydä sen rekisteröintiä hyvissä ajoin.

Nostolaatikko 2: Näin teet avio-oikeuden vanhentumista koskevan sopimuksen

Jotta sopimus on pätevä, sen täytyy olla

kirjallinen

päivätty

allekirjoitettu

kahden esteettömän todistajan todistama

rekisteröity.

Nostolaatikko 3: Sopimus pitää rekisteröidä ennen kuin avio-oikeus on vanhentunut