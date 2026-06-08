Ostovoima, kasvu ja tasapuoliset toimintaedellytykset – Erikoiskaupan liitto julkaisi tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle
10.6.2026 07:49:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Suomen talouteen tarvitaan uutta vauhtia. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa ensi vaalikaudella toimia, jotka vahvistavat työllisyyttä, ostovoimaa ja kuluttajien luottamusta.
Erikoiskaupan liitto ETU ry on julkaisut tavoitteensa ensi kevään eduskuntavaaleihin ja tulevalle vaalikaudelle 2027–2031. Suomessa toimivia erikoiskaupan ja terveysalojen toimialoja edustava liitto peräänkuuluttaa toimia, jotka vahvistavat suomalaisten ostovoimaa, vauhdittavat kasvua ja parantavat kotimaisten yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä.
Pitkä pysähtyneisyyden aika ja toistuvat talouteen vaikuttaneet shokit ovat näkyneet suomalaisissa erikoiskaupoissa vähentyneenä kulutuskysyntänä. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer pitää tärkeänä, että kaupan ala ja erikoiskauppa huomioidaan ensi kevään eduskuntavaaleissa.
”Erikoiskaupan parissa toimii yli 30 000 yritystä, jotka työllistävät yli 100 000 suomalaista. Ei ole yhdentekevää, miten näillä yrityksillä menee. Kaupan yritysten toimintaedellytyksiin on syytä kiinnittää huomiota, jotta ne voivat jatkossakin työllistää ja luoda hyvinvointia Suomeen”, Homer toteaa.
Yksityinen kulutus avainasemassa Suomen talouskasvun vauhdittamisessa
Yksityinen kulutus muodostaa yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta, minkä vuoksi sen merkitys kansantalouden kehitykselle on huomattava. Merkittävä osa kulutuksesta kohdistuu Suomessa toimiviin erikoiskauppoihin.
Kuluttajien luottamus talouteen on tällä hetkellä poikkeuksellisen heikkoa. Alhainen luottamus näkyy varovaisuutena kulutuspäätöksissä, mikä on osaltaan hidastanut yksityisen kulutuksen kasvua ja jarruttanut talouden elpymistä.
Erikoiskaupan liitto näkee, että kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman vahvistaminen tulee asettaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ensi vaalikaudella.
Erikoiskaupan liiton tavoitteet:
- Kehitetään arvonlisäverotusta maltillisesti ja pitkäjänteisesti
- Kevennetään tuloverotusta vaalikauden 2027–2031 aikana
- Korotetaan kotitalousvähennystä ja laajennetaan se koskemaan korjaustoimintaa ja suunnittelutyötä
Kasvun vauhdittaminen edellyttää laaja-alaisia toimia
Talouskasvun vahvistaminen vaatii monipuolisia toimia. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että Suomi lisää panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Julkista tukea tulisi suunnata erityisesti toimialoille ja yrityksille, joilla arvioidaan olevan merkittävää kasvupotentiaalia, kuten terveysaloilla.
Yksi Suomen haaste on pitkään ollut tuotteiden ja brändien kaupallistaminen. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändiosaamisen hyödyntämisessä. Erikoiskaupan liitto pitää osaamisen vahvistamista näillä alueilla tärkeänä.
Viranomaistoimintaa on niin ikään syytä kehittää kasvua tukevammaksi. Tavoitteeksi pitää asettaa toimintaympäristö, joka tukee nykyistä paremmin yritysten kasvua, investointeja ja uudistumista.
Erikoiskaupan liiton tavoitteet:
- Kanavoidaan T&K -tukia nykyistä enemmän tulevaisuuden kasvualoille
- Tehdään Suomesta brändiosaamisen ja kaupallisen kansainvälistymisen osaaja
- Kehitetään viranomaistoimintaa kasvun ja investointien estäjästä niiden mahdollistajaksi
Kaupan toimintaedellytysten parantaminen
Erikoiskauppa on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta. Kaupan alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja monille nuorille alan yritykset tarjoavat ensimmäisen kosketuksen työelämään.
Taloudellisten vaikutusten lisäksi kaupan alan merkitys ulottuu laajemmin yhteisöihin ja kuluttajien arkeen. Alan yritykset ylläpitävät palveluita, luovat työpaikkoja sekä vahvistavat paikallista elinvoimaa eri puolilla Suomea.
Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa toimia erikoiskaupan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja tasapuolisten pelisääntöjen aikaansaamiseksi myös kansainvälisessä kilpailussa.
Erikoiskaupan liiton tavoitteet:
- Vahvistetaan kaupunkikeskustojen ja muiden kauppapaikkojen elinvoimaa lisäämällä yhteistyötä kaupunkien, järjestöjen ja yritysten välillä
- Turvataan suomalaisten yritysten tasapuolinen kohtelu ja reilu kilpailuasetelma kansainvälisessä verkkokaupassa
- Parannetaan myymäläturvallisuutta laaja-alaisella toimenpideohjelmalla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Homertoimitusjohtaja
fi, sv, en
Markus Kalmijohtaja, yhteiskuntasuhteet
elinkeinopolitiikka, kaupunkikeskustat, kaupan turvallisuus (fi, sv)
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
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